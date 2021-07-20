У Всесвітній день тортів знайдемо найкорисніший з них. Торт – це символ дня народження, асоціація зі святом, хорошим настроєм, а корисний торт – з хорошим здоров’ям. А чи можуть бути взагалі корисні торти? Давайте подивимося.

Екскурс в історію

Багато хто пам’ятає, що колись в магазинах переважно продавалися бісквітно-кремові торти, в яких бісквіт (борошно, цукор, яйця) чергувався з масляним кремом (вершкове масло з цукром) всередині й нагромадженням кремових троянд зверху.

Вдома пекли торти з тіста на маргарині, з кремом із домашньої сметани або згущеного молока з тим же вершковим маслом. Тому торт був такою собі солодкою і жирною бомбою уповільненої дії.

Адже тільки нещодавно вчені повідомили, що і цукор, і жири поступово виводять з ладу судини і викликають запалення в організмі. А ті, хто зловживає солодощами, особливо промислового виробництва, страждають на атеросклероз, цукровий діабет і мають порушення роботи печінки. Це як мінімум.

Зараз до твариних жирів приєдналися трансжири, і процес знищення здоров’я відбувається швидше.

Який вихід? Не їсти торти. Але без торта свято – не свято, а життя без солодощів – прісне і нудне.

Порада дієтолога

Навіть лікар-дієтолог Оксана Скиталінська пише на своїй сторінці в Facebook, що з’їсти шматочок торта можна, але за певних умов і не всім.

– Якщо людина рухлива, не має зайвої ваги, показники її здоров’я (цукор, холестерин) в нормі, печінка не збільшена, то вона може собі дозволити надмірність у вигляді шматочка солодкого пирога, – вважає лікар-дієтолог. – Одноразово її організм впорається з солодкою інтервенцією. Глюкоза, що потрапила в клітини її організму, буде використана як джерело енергії.

Запам’ятали?

– А якщо людина має зайву вагу, коливання артеріального тиску, підвищений холестерин і цукор, веде малорухливий спосіб життя, їсти солодке їй не можна, – впевнена дієтолог.

І ось чому: замість енергії глюкоза утворює вільні радикали, фруктозу й інші шкідливі молекули, які будуть руйнувати білки в організмі (дрібні судини і аорту, нерви, кришталик ока, нирки, шкіру і мозок). І цей процес довгостроковий, а в разі регулярного надходження в організм солодкого – постійний. Тобто сама того не підозрюючи, людина руйнує своє здоров’я остаточно.

Тож перед тим, як з’їсти торт, проаналізуйте свій стан і вирішуйте, як вам вчинити.

Корисні торти все-таки є

Але якщо прислухатися до вегетаріанців і веганів, то цілком можна знайти компроміс: святкувати що-небудь з тортом, приготованим з корисних продуктів.

Низькокалорійні, не надто солодкі торти (і нечасто, – Ред.) можна приготувати з мінімальною кількістю борошна і цукру. Можна обійтися і без жирів. Варіантів безліч.

Основа корисного торта

У класичних рецептах тортів використовується борошно вищої якості, очищене і вибілене (тобто найшкідливіше).

У корисних кондитерських виробах дієтологи рекомендують використовувати для коржів:

горіхове борошно (мигдаль, волоський горіх, фундук). Воно, до речі, не містить глютену.

борошно з сухих ягід черемхи

кукурудзяне борошно або крохмаль

збиті білки

кокосову стружку

Замість цукру можна додати мед або стевію (рослина-цукрозамінник).

Корисні креми, глазурі й просочення

З начинкою, сиропами для просочення і кремом все простіше.

Для крему використовуємо:

йогурт

нежирну сметану

сирну масу

вершковий сир з желатином або агар-агаром

фруктове пюре (завдяки пектинам воно саме набуває текстури желе)

рослинні вершки (легко замінять вершкове масло в кремі)

фрукти і ягоди

аквафаба (рідина від консервованого горошку або бульйон після варіння нуту).

Просочення. Замість цукрового сиропу використовуємо кленовий, сік солодких ягід. А можна і несолодкі каву або чай.

Тим, хто любить шоколадні торти і крем, потрібно використовувати шоколад з високим вмістом какао-порошку (не менше 70%).

Глазур. Для глазурі краще брати гіркий натуральний шоколад, кленовий сироп, ягідне желе.

Торти можна готувати без випікання. Влітку в рецептах краще використовувати різні ягоди.

Рецепт чорничного чизкейка

Основа

мелені сухарі або пісочне печиво – 300 г

масло вершкове – 80 г

Крем

сир вершковий – 500 г

вершки – 200 мл

цукор – 150 г

чорниця свіжа – 400 г

желатин – 18 г

Желе

чорничний сік – 200 мл

желатин – 10 г

Приготування:

Желатин для желе залийте чорничним соком і залиште на 60 хв.

Вершкове масло розтопіть, додайте в сухарі й ретельно перемішайте.

Масу викладіть у роз’ємну форму, рівномірно розподіліть по дну форми і утрамбуйте. Поставте в холодильник.

Відкладіть 200 г ягід чорниці для прикраси.

Желатин нагрійте на повільному вогні до повного розчинення. Остудіть.

Вершки збийте з цукром до утворення стійких піків.

Додайте вершковий сир. Перемішайте.

Влийте в отриману масу желатин, добре перемішайте.

Додайте ягоди чорниці, що залишилися, та обережно перемішайте, щоб ягоди розподілилися в масі рівномірно.

Викладіть масу на основу з сухарів. Розрівняйте і відправте в морозилку на 10 хв, щоб маса схопилася.

Доки маса стоїть у морозилці, желатин, замочений в соку, нагрійте до повного розчинення, але не доводьте до кипіння. Остудіть.

Чорницю розкладіть по всій поверхні чизкейка. Акуратно налийте на ягоди тонкий шар остиглого до кімнатної температури желе і знову відправте форму до морозилки на кілька хвилин. Це потрібно, щоб ягоди не спливли, коли виллємо все желе.

Вилийте желе, що залишилося, зверху і поставте чизкейк у холодильник на 3-4 год, а краще на ніч.

Перед тим, як розкривати форму, прогрійте її бічні частини феном, тоді краї торта будуть рівними.

Вживання шоколаду може принести чимало користі організму, проте є і ризики: в разі переїдання можуть початися проблеми зі здоров’ям.