У Всесвітній день тортів знайдемо найкорисніший з них. Торт – це символ дня народження, асоціація зі святом, хорошим настроєм, а корисний торт – з хорошим здоров’ям. А чи можуть бути взагалі корисні торти? Давайте подивимося.
Екскурс в історію
Багато хто пам’ятає, що колись в магазинах переважно продавалися бісквітно-кремові торти, в яких бісквіт (борошно, цукор, яйця) чергувався з масляним кремом (вершкове масло з цукром) всередині й нагромадженням кремових троянд зверху.
Вдома пекли торти з тіста на маргарині, з кремом із домашньої сметани або згущеного молока з тим же вершковим маслом. Тому торт був такою собі солодкою і жирною бомбою уповільненої дії.
Адже тільки нещодавно вчені повідомили, що і цукор, і жири поступово виводять з ладу судини і викликають запалення в організмі. А ті, хто зловживає солодощами, особливо промислового виробництва, страждають на атеросклероз, цукровий діабет і мають порушення роботи печінки. Це як мінімум.
Зараз до твариних жирів приєдналися трансжири, і процес знищення здоров’я відбувається швидше.
Який вихід? Не їсти торти. Але без торта свято – не свято, а життя без солодощів – прісне і нудне.
Порада дієтолога
Навіть лікар-дієтолог Оксана Скиталінська пише на своїй сторінці в Facebook, що з’їсти шматочок торта можна, але за певних умов і не всім.
– Якщо людина рухлива, не має зайвої ваги, показники її здоров’я (цукор, холестерин) в нормі, печінка не збільшена, то вона може собі дозволити надмірність у вигляді шматочка солодкого пирога, – вважає лікар-дієтолог. – Одноразово її організм впорається з солодкою інтервенцією. Глюкоза, що потрапила в клітини її організму, буде використана як джерело енергії.
Запам’ятали?
– А якщо людина має зайву вагу, коливання артеріального тиску, підвищений холестерин і цукор, веде малорухливий спосіб життя, їсти солодке їй не можна, – впевнена дієтолог.
І ось чому: замість енергії глюкоза утворює вільні радикали, фруктозу й інші шкідливі молекули, які будуть руйнувати білки в організмі (дрібні судини і аорту, нерви, кришталик ока, нирки, шкіру і мозок). І цей процес довгостроковий, а в разі регулярного надходження в організм солодкого – постійний. Тобто сама того не підозрюючи, людина руйнує своє здоров’я остаточно.
Тож перед тим, як з’їсти торт, проаналізуйте свій стан і вирішуйте, як вам вчинити.
Корисні торти все-таки є
Але якщо прислухатися до вегетаріанців і веганів, то цілком можна знайти компроміс: святкувати що-небудь з тортом, приготованим з корисних продуктів.
Низькокалорійні, не надто солодкі торти (і нечасто, – Ред.) можна приготувати з мінімальною кількістю борошна і цукру. Можна обійтися і без жирів. Варіантів безліч.
Основа корисного торта
У класичних рецептах тортів використовується борошно вищої якості, очищене і вибілене (тобто найшкідливіше).
У корисних кондитерських виробах дієтологи рекомендують використовувати для коржів:
- горіхове борошно (мигдаль, волоський горіх, фундук). Воно, до речі, не містить глютену.
- борошно з сухих ягід черемхи
- кукурудзяне борошно або крохмаль
- збиті білки
- кокосову стружку
Замість цукру можна додати мед або стевію (рослина-цукрозамінник).
Корисні креми, глазурі й просочення
З начинкою, сиропами для просочення і кремом все простіше.
Для крему використовуємо:
- йогурт
- нежирну сметану
- сирну масу
- вершковий сир з желатином або агар-агаром
- фруктове пюре (завдяки пектинам воно саме набуває текстури желе)
- рослинні вершки (легко замінять вершкове масло в кремі)
- фрукти і ягоди
- аквафаба (рідина від консервованого горошку або бульйон після варіння нуту).
Просочення. Замість цукрового сиропу використовуємо кленовий, сік солодких ягід. А можна і несолодкі каву або чай.
Тим, хто любить шоколадні торти і крем, потрібно використовувати шоколад з високим вмістом какао-порошку (не менше 70%).
Глазур. Для глазурі краще брати гіркий натуральний шоколад, кленовий сироп, ягідне желе.
Торти можна готувати без випікання. Влітку в рецептах краще використовувати різні ягоди.
Рецепт чорничного чизкейка
Основа
- мелені сухарі або пісочне печиво – 300 г
- масло вершкове – 80 г
Крем
- сир вершковий – 500 г
- вершки – 200 мл
- цукор – 150 г
- чорниця свіжа – 400 г
- желатин – 18 г
Желе
- чорничний сік – 200 мл
- желатин – 10 г
Приготування:
- Желатин для желе залийте чорничним соком і залиште на 60 хв.
- Вершкове масло розтопіть, додайте в сухарі й ретельно перемішайте.
- Масу викладіть у роз’ємну форму, рівномірно розподіліть по дну форми і утрамбуйте. Поставте в холодильник.
- Відкладіть 200 г ягід чорниці для прикраси.
- Желатин нагрійте на повільному вогні до повного розчинення. Остудіть.
- Вершки збийте з цукром до утворення стійких піків.
- Додайте вершковий сир. Перемішайте.
- Влийте в отриману масу желатин, добре перемішайте.
- Додайте ягоди чорниці, що залишилися, та обережно перемішайте, щоб ягоди розподілилися в масі рівномірно.
- Викладіть масу на основу з сухарів. Розрівняйте і відправте в морозилку на 10 хв, щоб маса схопилася.
- Доки маса стоїть у морозилці, желатин, замочений в соку, нагрійте до повного розчинення, але не доводьте до кипіння. Остудіть.
- Чорницю розкладіть по всій поверхні чизкейка. Акуратно налийте на ягоди тонкий шар остиглого до кімнатної температури желе і знову відправте форму до морозилки на кілька хвилин. Це потрібно, щоб ягоди не спливли, коли виллємо все желе.
- Вилийте желе, що залишилося, зверху і поставте чизкейк у холодильник на 3-4 год, а краще на ніч.
Перед тим, як розкривати форму, прогрійте її бічні частини феном, тоді краї торта будуть рівними.
Вживання шоколаду може принести чимало користі організму, проте є і ризики: в разі переїдання можуть початися проблеми зі здоров’ям.