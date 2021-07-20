В Україні необхідно належним чином дбати про інфекційні стаціонари, адже, окрім пандемії коронавірусу, країна може зіштовхнутися з іншими викликами.

Про це під час брифінгу 20 липня 2021 року повідомила директор комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб Миколаївської обласної ради Світлана Федорова.

– Наша країна є країною хронічних епідемій. На прикладі нашої області – ми пережили холеру, кір. У будь-якій області у будь-який час можливий спалах кишкових інфекцій, менінгіту, лептоспірозу, ботулізму. Інфекційний стаціонар завжди має бути у бойовій готовності, – зазначила Світлана Федорова.

Водночас, за її словами, дуже часто необхідну допомогу під час таких хвороб не можна надати у багатопрофільних лікарнях.

– Якщо немає великої пандемії, це не означає, що немає локальних спалахів, що люди не хворіють на іншу інфекційну патологію, яку не можна лікувати у багатопрофільних лікарнях, – додала вона.

Через незначний спад коронавірусу фіксується певне забуття інфекційних стаціонарів, але цього не можна допускати, вважає фахівець.