У Китаї офіційно скасували штрафи за народження третьої дитини. Тепер сім’ям дозволили мати більшу кількість дітей.

Державна рада КНР опублікувала рішення 20 липня 2021 року, самі ж зміни були ухвалені 26 червня.

Згідно із ними, у країні в межах вдосконалення політики у галузі народжуваності для сприяння довгостроковому та збалансованому розвитку населення скасовуються будь-які санкції за народження третьої дитини.

Крім того, тепер у Китаї встановлюються допоміжні заходи для заохочення пологів.

З 1979 року у Китаї діяло обмеження, яке забороняло парі мати більше однієї дитини. Його ухвалили через зростання кількості населення та перевантаженість природних ресурсів країни, зокрема земельних і водних.

Такою демографічна політика була до 2013 року, коли частину заходів послабили. У країні дозволили народжувати двох дітей тим сім’ям, у яких один із батьків був єдиною дитиною.

У 2015 році Китай повністю відмовився від такої політики і дозволив всім сім’ям мати двох дітей.

Джерело: Xinhua