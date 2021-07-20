Світ все більше віддаляється від завершення пандемії, заявила епідеміолог і технічний керівник ВООЗ із Covid-19 Марія Ван Керкхове.

Це обумовлено появою нових штамів вірусу, недотриманням заходів профілактики і нестачею вакцин.

Вона повідомила, що минулого тижня кількість нових випадків захворювання у світі збільшилася на 11,5% (в Європі – на 21%), а смертей – на 1%.

– Ми перебуваємо в дуже небезпечній ситуації, – сказала вона. – Ситуація стає все більш і більш складною, і ми все далі від завершення цієї пандемії, аніж варто було б на даний момент.

Стрімке зростання захворюваності збільшує небезпеку відродження пандемії та викликає потрясіння на фондовому ринку.

Президент США Джо Байден у своєму виступі заявив, що відновлення американської економіки залежить від того, чи вдасться контролювати пандемію. За його словами, 40% нових випадків захворювання зафіксовані у штатах, де дуже низький рівень вакцинації.

– Будь ласка, зробіть щеплення, – закликав Байден. – Вакцинуйтеся зараз!

Кількість госпіталізацій із Covid-19 за останній місяць збільшилася на 21%: з 16 тис. до понад 19 тис.

Летальність зросла до 250 випадків на день.

Темпи вакцинації знизилися. У порівнянні з квітнем, коли вакцинувалось понад 2 млн на день, зараз прищеплюються по 400 тис. американців. Більше 90 млн осіб не скористалися правом на вакцинацію.