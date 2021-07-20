Хірурги Київської обласної дитячої лікарні після оперативного втручання витягли з кишківника маленького пацієнта сім магнітів, які колись були частиною дитячої іграшки.

Історія мовчить, як батьки здогадалися привести дитину на обстеження, оскільки скарг на самопочуття у хлопчика не було. Найімовірніше, дорослі недорахувалися складових частин дитячої іграшки, які, як з’ясувалося, він проковтнув за 17 днів до візиту до лікарів.

Справді, рентгенологічне дослідження виявило в кишківнику дитини магніти, які не просувалися протягом 10 днів. Це і стало показанням до оперативного втручання.

Під час операції хірурги діагностували зрощення стінки тонкої кишки, де було знайдено чотири магніти, зі стінкою сліпої кишки, де було ще три магніти.

Сторонні предмети вдало видалили. З кишківником проведено всі необхідні маніпуляції. На щастя, обійшлося без небезпечних ускладнень.

Мораль цієї історії така. Батьки повинні максимально відповідально ставитися до питання купівлі іграшок. Передусім, потрібно переконатися в тому, що вони відповідають віку дитини, мають сертифікат якості й не становлять небезпеки.

Дітям раннього віку краще не пропонувати іграшок з дрібними, неякісно зафіксованими деталями, зокрема магнітами. Розвивати дрібну моторику найбезпечніше під наглядом дорослих.

Джерело: galka.if.ua