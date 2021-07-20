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Вікторія Яснопольська |

Небезпечні іграшки: дитина проковтнула сім магнітиків, які застрягли в кишківнику

игрушки

Хірурги Київської обласної дитячої лікарні після оперативного втручання витягли з кишківника маленького пацієнта сім магнітів, які колись були частиною дитячої іграшки.

Історія мовчить, як батьки здогадалися привести дитину на обстеження, оскільки скарг на самопочуття у хлопчика не було. Найімовірніше, дорослі недорахувалися складових частин дитячої іграшки, які, як з’ясувалося, він проковтнув за 17 днів до візиту до лікарів.

Справді, рентгенологічне дослідження виявило в кишківнику дитини магніти, які не просувалися протягом 10 днів. Це і стало показанням до оперативного втручання.

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Під час операції хірурги діагностували зрощення стінки тонкої кишки, де було знайдено чотири магніти, зі стінкою сліпої кишки, де було ще три магніти.

Сторонні предмети вдало видалили. З кишківником проведено всі необхідні маніпуляції. На щастя, обійшлося без небезпечних ускладнень.

Мораль цієї історії така. Батьки повинні максимально відповідально ставитися до питання купівлі іграшок. Передусім, потрібно переконатися в тому, що вони відповідають віку дитини, мають сертифікат якості й не становлять небезпеки.

Дітям раннього віку краще не пропонувати іграшок з дрібними, неякісно зафіксованими деталями, зокрема магнітами. Розвивати дрібну моторику найбезпечніше під наглядом дорослих.

Джерело: galka.if.ua

Фото: Depositphotos

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