У Львові 2-річна дитина випадково випила засіб для миття духовки. Унаслідок цього дівчинка отримала хімічні опіки стравоходу та шлунка.

Про це повідомила Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит у соціальних мережах.

– Наша маленька пацієнтка – 2-річна дівчинка зі Львова. Вона випадково випила засіб для миття духовки. Батьки – великі молодці, не розгубилися і одразу примчали із донечкою до лікарні. Перед цим мама встигла добре напоїти дитину водою, і це допомогло зменшити наслідки, – зазначили у медзакладі.

Мати дівчинки також взяла до лікарні пляшку від засобу, який потрапив до організму дитини. Лікарі промили дитині шлунок, зробили ендоскопічний огляд і призначили лікування.

– За три тижні ми їй обстежили, щоб дізнатися, чи є звуження у стравоході. Маленькій пощастило – все обійшлося консервативним лікуванням, – каже торакальний хірург Олег Ленів.

Лікарі стверджують, що лікувати такі види опіків буває дуже складно. Попри вчасну першу допомогу, лікування не завжди дає бажаний результат – дитина не здатна їсти і ковтати слину.

Нині дівчинка вже може їсти самостійно, але їй боляче ковтати. Вона перебуває вдома, однак попереду нові обстеження.

Що робити, якщо дитина випила побутову хімію

Викликайте швидку або везіть дитину до лікарні самі (тут швидкість має значення).

Дайте дитині випити велику кількість води, можна дати молоко і сорбенти (якщо є).

Ніякої блювоти! Тобто не сьогодні, це не харчове отруєння. Якщо викликати блювоту, речовина, яка спричинила опік, повторно травмує стравохід, а це погіршує ситуацію.

Дорогою до лікаря захопіть пляшечку, з якої випила дитина, або сфотографуйте її етикетку на телефон. Це дозволить лікарю найкраще обрати засіб для промивання та нейтралізувати дію хімії.

Нещодавно до цієї ж лікарні потрапив одномісячний малюк із ранами у роті. Лікарі підозрювали дифтерію, але це виявився хімічний опік від зеленки. Детальніше про цей випадок читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит