У Львові 2-річна дитина випадково випила засіб для миття духовки. Унаслідок цього дівчинка отримала хімічні опіки стравоходу та шлунка.
Про це повідомила Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит у соціальних мережах.
– Наша маленька пацієнтка – 2-річна дівчинка зі Львова. Вона випадково випила засіб для миття духовки. Батьки – великі молодці, не розгубилися і одразу примчали із донечкою до лікарні. Перед цим мама встигла добре напоїти дитину водою, і це допомогло зменшити наслідки, – зазначили у медзакладі.
Мати дівчинки також взяла до лікарні пляшку від засобу, який потрапив до організму дитини. Лікарі промили дитині шлунок, зробили ендоскопічний огляд і призначили лікування.
– За три тижні ми їй обстежили, щоб дізнатися, чи є звуження у стравоході. Маленькій пощастило – все обійшлося консервативним лікуванням, – каже торакальний хірург Олег Ленів.
Лікарі стверджують, що лікувати такі види опіків буває дуже складно. Попри вчасну першу допомогу, лікування не завжди дає бажаний результат – дитина не здатна їсти і ковтати слину.
Нині дівчинка вже може їсти самостійно, але їй боляче ковтати. Вона перебуває вдома, однак попереду нові обстеження.
Що робити, якщо дитина випила побутову хімію
- Викликайте швидку або везіть дитину до лікарні самі (тут швидкість має значення).
- Дайте дитині випити велику кількість води, можна дати молоко і сорбенти (якщо є).
- Ніякої блювоти! Тобто не сьогодні, це не харчове отруєння. Якщо викликати блювоту, речовина, яка спричинила опік, повторно травмує стравохід, а це погіршує ситуацію.
- Дорогою до лікаря захопіть пляшечку, з якої випила дитина, або сфотографуйте її етикетку на телефон. Це дозволить лікарю найкраще обрати засіб для промивання та нейтралізувати дію хімії.
Нещодавно до цієї ж лікарні потрапив одномісячний малюк із ранами у роті. Лікарі підозрювали дифтерію, але це виявився хімічний опік від зеленки. Детальніше про цей випадок читайте на Фактах ICTV.