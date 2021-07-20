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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Планова вакцинація і Covid-уколи: яким має бути інтервал між щепленнями

вакцинація

Фахівці рекомендують робити планову вакцинацію від інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти коронавірусу.

Такої позиції дотримуються представники Національної технічної групи експертів з імунізації.

За необхідності цей термін можна скоротити до 14 днів.

Водночас такі рекомендації не стосуються щеплень за екстреними показаннями, їх можна проводити у будь-який час, незалежно від уколів від коронавірусу.

Якщо виникають сумніви щодо графіку вакцинації, варто додатково проконсультуватися з лікарем.

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Першочергово уколи отримали медики, військовослужбовці, правоохоронці та співробітники освітньої галузі.

За цей період щеплено 2 717 790 людей, з них першу дозу отримали 2 717 788 громадян, загалом імунізовано 1 461 875 осіб.

Протягом перших трьох місяців кампанія з імунізації тривала повільно, але у червні темпи вдалося пришвидшити.

Експерти вважають, що їх і надалі потрібно нарощувати через поширення у світі індійського штаму коронавірусу (Дельта). Якщо цього не зробити, у країні може бути черговий спалах захворюваності.

Джерело: НСЗУ

Фото: Depositphotos

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