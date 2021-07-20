Фахівці рекомендують робити планову вакцинацію від інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти коронавірусу.

Такої позиції дотримуються представники Національної технічної групи експертів з імунізації.

За необхідності цей термін можна скоротити до 14 днів.

Водночас такі рекомендації не стосуються щеплень за екстреними показаннями, їх можна проводити у будь-який час, незалежно від уколів від коронавірусу.

Якщо виникають сумніви щодо графіку вакцинації, варто додатково проконсультуватися з лікарем.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Першочергово уколи отримали медики, військовослужбовці, правоохоронці та співробітники освітньої галузі.

За цей період щеплено 2 717 790 людей, з них першу дозу отримали 2 717 788 громадян, загалом імунізовано 1 461 875 осіб.

Протягом перших трьох місяців кампанія з імунізації тривала повільно, але у червні темпи вдалося пришвидшити.

Експерти вважають, що їх і надалі потрібно нарощувати через поширення у світі індійського штаму коронавірусу (Дельта). Якщо цього не зробити, у країні може бути черговий спалах захворюваності.

Джерело: НСЗУ