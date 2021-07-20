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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Рік стресу: як пандемія коронавірусу вплинула на життя людей на планеті

стрес

Через пандемію коронавірусу, карантин, дистанційне навчання дітей 2020 рік був найважчим в емоційному плані для частини людей. Як свідчать дані глобального дослідження, він встановив рекорди за рівнем стресу, гніву, неспокою і смутку з-поміж мешканців планети.

Згідно з Глобальним індексом емоцій Gallup 2021, фіксувалося збільшення рівня стресу серед дорослого населення, він досяг найвищих показників за останні 15 років.

Водночас першочергово під ударом опинилися жінки, які перебували вдома з маленькими дітьми.

Рівень стресу збільшився у половині з 116 країн, у яких проводилося дослідження.

Негативні емоції у людей викликали хвороба і смерть від коронавірусу, а також економічні наслідки пандемії.

– Половина з тих, хто працював під час пандемії, заявили, що вони заробляли менше грошей через коронавірус, а 32% людей повідомили, що втратили роботу, – йдеться в результатах дослідження.

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Водночас такі тенденції спостерігалися не у всіх країнах. Наприклад, рівень стресу серед громадян досяг 66% у Перу (максимальний показник для держави), а у Киргизстані він був мінімальним – 13%.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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