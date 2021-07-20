Станом на 20 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 245 275 випадків коронавірусу, а за добу – 598. З-поміж них – 23 дитини та 13 медпрацівника.
Загалом в Україні від вірусу померла 52 756 осіб, за день – 25 людей. До лікарень з Covid-19 потріпали 279 пацієнтів.
Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 181 925 українцям, за добу – 540.
За останні 24 години здійснили 42 411 тестувань (методом ПЛР – 21 459, методом ІФА – 8 387), та 12 565 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні проведено 11 182 527 ПЛР-тестувань.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
- м. Київ – 228 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 4 випадки;
- Дніпропетровська область – 32 випадки;
- Донецька область – 48 випадків;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 14 випадків;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 6 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 35 випадків;
- Львівська область – 20 випадків;
- Миколаївська область – 4 випадки;
- Одеська область – 35 випадків;
- Полтавська область – 15 випадків;
- Рівненська область – 3 випадки;
- Сумська область – 35 випадків;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 18 випадків;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 19 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
Вакцинація в Україні
За добу, 19 липня, в Україні від коронавірусу вакцинували 81 015 людей. Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані – 30 748 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них отримали одну дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 179 663 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 19 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 244 677 випадків вірусу, за добу – 182.