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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Різке зростання: в Україні за добу зафіксували 598 нових Covid-випадків

коронавірус

Станом на 20 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 245 275  випадків коронавірусу, а за добу – 598. З-поміж них – 23 дитини та 13 медпрацівника.

Загалом в Україні від вірусу померла 52 756 осіб, за день – 25 людей. До лікарень з Covid-19 потріпали 279 пацієнтів.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 181 925 українцям, за добу – 540.

За останні 24 години здійснили 42 411 тестувань (методом ПЛР – 21 459, методом ІФА – 8 387), та 12 565 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні проведено 11 182 527 ПЛР-тестувань.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

  • м. Київ – 228 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 4 випадки;
  • Дніпропетровська область – 32 випадки;
  • Донецька область – 48 випадків;
  • Житомирська область – 11 випадків;
  • Закарпатська область – 5 випадків;
  • Запорізька область – 14 випадків;
  • Івано-Франківська область – 7 випадків;
  • Київська область – 6 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 35 випадків;
  • Львівська область – 20 випадків;
  • Миколаївська область – 4 випадки;
  • Одеська область – 35 випадків;
  • Полтавська область – 15 випадків;
  • Рівненська область – 3 випадки;
  • Сумська область – 35 випадків;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 18 випадків;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 19 випадків;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

Вакцинація в Україні

За добу, 19 липня, в Україні від коронавірусу вакцинували 81 015 людей. Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані – 30 748 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них отримали одну дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 179 663 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 19 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 244 677 випадків вірусу, за добу – 182.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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