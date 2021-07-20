Станом на 20 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 245 275 випадків коронавірусу, а за добу – 598. З-поміж них – 23 дитини та 13 медпрацівника.

Загалом в Україні від вірусу померла 52 756 осіб, за день – 25 людей. До лікарень з Covid-19 потріпали 279 пацієнтів.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 181 925 українцям, за добу – 540.

За останні 24 години здійснили 42 411 тестувань (методом ПЛР – 21 459, методом ІФА – 8 387), та 12 565 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні проведено 11 182 527 ПЛР-тестувань.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

м. Київ – 228 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 32 випадки;

Донецька область – 48 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 14 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 6 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 35 випадків;

Львівська область – 20 випадків;

Миколаївська область – 4 випадки;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 15 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 35 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

Вакцинація в Україні

За добу, 19 липня, в Україні від коронавірусу вакцинували 81 015 людей. Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані – 30 748 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них отримали одну дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 179 663 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 19 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 244 677 випадків вірусу, за добу – 182.