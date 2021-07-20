Існують різні ступені присмоктування кліща. Якщо він тільки-но всівся на тіло і розпочав свою брудну справу, то його ще можна видалити самостійно.

Але робити це необхідно спеціальними гачками, які продаються в аптеці або медичних центрах.

Є такий у вас? Ні. Тому лікар-інфекціоніст Віктор Петров радить все ж таки звернутися до травмпункту. Або ж до спеціаліста, який продезінфікованими інструментами в асептичних умовах видалить того кліща правильно.

– Після того, як кліща витягли, несіть його до лабораторії на аналіз, – говорить Віктор Петров. – Буде дуже добре дізнатися, чи не інфікований цей кліщ бореліозом, або хворобою Лайма.

Кожен другий кліщ переносить інфекцію. І якщо вам дістався “чистий”, то й боятися нічого. Але якщо кліщ інфікований збудником бореліозу, вам слід звернутися до сімейного лікаря або до інфекціоніста, щоб той призначив антибіотикотерапію для профілактики розвитку хвороби.

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Звісно, можна не робити діагностику кліщу, а почекати 10 днів, самому здати кров на аналіз, однак таким чином ви втрачаєте час. Лікування в такому разі буде довготривалим і болючим (якщо вам призначать антибіотики в ін’єкціях).

Іноді, дуже рідко, кліщі можуть бути дуже небезпечними і переносити збудників одразу кількох хвороб. Тому не варто нехтувати порадами лікарів про дослідження кліщів, які вас укусили.