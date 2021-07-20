В Україні 20 липня людей починають щеплювати вакциною від коронавірусу виробництва Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу звернувся до медичних працівників, щодо її використання.

– Вакцину постачають у флаконах, які, за інструкцією виробника, розраховані на 13-15 доз. Під час розподілу та передачі цього препарату від ініціативи COVAX нам порахували, що у кожному флаконі 14 доз, – зазначив він.

За словами міністра, на флаконі написано, що у ньому є 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати саме таку кількість доз.

– Звертаюсь до медпрацівників з проханням ефективно використовувати цю вакцину і старатись набирати 15 доз з флакона, – закликав він.

Нині в Україні вже працюють 3 127 кабінетів щеплень, понад 200 центрів масової вакцинації та більш ніж 800 навчених мобільних бригад.

Ляшко додав, що 19 липня під час селекторної наради головам обласних рад доручили відкрити вакцинальні центри у кожному районному центрі, налагодити співпрацю з керівниками об’єднаних територіальних громад та забезпечити підвезення людей до центрів.

Також у МОЗ оголосили про початок п’ятого етапу вакцинації від коронавірусу в Україні. З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть отримати щеплення, зможуть це зробити.