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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Скільки людей можна щепити одним флаконом вакцини Moderna

вакцинація від коронавірусу

В Україні 20 липня людей починають щеплювати вакциною від коронавірусу виробництва Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу звернувся до медичних працівників, щодо її використання.

– Вакцину постачають у флаконах, які, за інструкцією виробника, розраховані на 13-15 доз. Під час розподілу та передачі цього препарату від ініціативи COVAX нам порахували, що у кожному флаконі 14 доз, – зазначив він.

За словами міністра, на флаконі написано, що у ньому є 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати саме таку кількість доз.

– Звертаюсь до медпрацівників з проханням ефективно використовувати цю вакцину і старатись набирати 15 доз з флакона, – закликав він.

Нині в Україні вже працюють 3 127 кабінетів щеплень, понад 200 центрів масової вакцинації та більш ніж 800 навчених мобільних бригад.

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Ляшко додав, що 19 липня під час селекторної наради головам обласних рад доручили відкрити вакцинальні центри у кожному районному центрі, налагодити співпрацю з керівниками об’єднаних територіальних громад та забезпечити підвезення людей до центрів.

Також у МОЗ оголосили про початок п’ятого етапу вакцинації від коронавірусу в Україні. З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть отримати щеплення, зможуть це зробити.

Фото: УНІАН

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