Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 20 липня 2021

У світі станом на 20 липня підтвердилося 191,8 млн випадків Covid-19, а за добу – 199 тис.

Коронавірус в Україні

Станом на 20 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 245 275 випадків коронавірусу, а за добу – 598. З-поміж них – 23 дитини та 13 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

В Україні розпочався п’ятий етап вакцинації від Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 20 липня.

Після оновлення МОЗ епідемічних показників стало зрозуміло, що Одеська та Тернопільська області не відповідають зеленій зоні. У цих областях динаміка госпіталізацій – червона, хоча обидві області перебувають у зеленій зоні карантину. В Одеській області вчора вона становила 50,3%, а в Тернопільській – 88,9%.

В Україні працюють над оновленням клінічних протоколів. Цим питанням займається Міністерство охорони здоров’я спільно із Всесвітньою організацією охорони здоров’я. ВООЗ підготувала аналітичний документ Варіанти найкращих практик для розробки клінічних протоколів в Україні.

Сплеск після вихідних в Україні, скасування карантину в Англії: Covid-новини 20 липня / 2 фотографии

Коронавірус у світі

Канаду повністю вакциновані від коронавірусу іноземці зможуть відвідати з туристичною метою вже із 7 вересня. Про відкриття кордонів повідомила міністр охорони здоров’я країни Паті Хайду.

В Англії, аби зайти до нічних клубів та деяких інших закладів, потрібно буде підтвердити введення двох доз вакцини проти Covid-19. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з кінця вересня, щойно всі дорослі матимуть можливість отримати два щеплення, Covid-сертифікати стануть обов’язковими в усій країні.