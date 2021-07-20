В Україні розпочався п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. У зв’язку з цим усім охочим отримати щеплення більше не потрібно записуватися через портал або додаток Дія.

Про це повідомив сервіс Дія у соціальних мережах.

– Реєструватися на вакцинацію в Дії більше не потрібно. Сьогодні починається п’ятий етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі – незалежно від віку та інших факторів, – зазначили у сервісі.

Також вони додали, що протягом усієї вакцинальної кампанії в Україні через додаток Дія на щеплення записалися 698 тис. українців. З них понад 40% вже вакцинувалися від Covid-19.

20 липня Міністерство оголосило про початок останнього етапу вакцинальної кампанії. З 21 липня усі люди старше 18 років, які хочуть отримати щеплення, зможуть це зробити.

Вакцинуватися можна у найближчому пункті щеплення, у центрі масової вакцинації або ж, якщо люди записані в чергу як організований колектив, може приїхати мобільна бригада.

Джерело: Дія

Фото: Дія