В Україні розпочався п’ятий етап вакцинації від Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 20 липня.

– З 21 липня усі люди старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення від коронавірусної хвороби, – зазначив він.

За словами Ляшка, вакцинуватися можна у найближчому пункті щеплення, у центрі масової вакцинації або ж, якщо люди записані в чергу як організований колектив, може приїхати мобільна бригада.

Записатися на вакцинацію можна за телефоном реєстратури пункту щеплення чи контакт-центрі масової вакцинації, а також отримати щеплення можна буде у живій черзі.

– Україна починає не лише новий етап вакцинації, але й починаємо перемагати Covid-19. Тому закликаю всіх якомога швидше захиститися від вірусу, зробивши щеплення, – додав міністр.

Нині в Україні вже є чотири вакцини від коронавірусу: Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, CoronaVac китайського виробника Sinovac, AstraZeneca та Spikevax виробництва Moderna. Ляшко запевнив, що ці препарати запобігають тяжкому перебігу Covid-19. Деякі з них на 90% захищають від нових штамів вірусу.

З початку вакцинальної кампанії Україна отримала вже близько 8 млн доз. Цього тижня ще 3,3 млн вакцин доставлять у всі регіони.

За добу, 19 липня, в Україні вакцинували від Covid-19 81 015 людей. Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані – 30 748 людей. Загалом у країні провели 4 179 663 щеплень.