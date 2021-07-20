В Україні працюють над оновленням клінічних протоколів. Цим питанням займається Міністерство охорони здоров’я спільно із Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Про це повідомила прес-служба міністерства. ВООЗ підготувала аналітичний документ Варіанти найкращих практик для розробки клінічних протоколів в Україні.

– Його розробили на підтримку України в процесі стандартизації медико-санітарної допомоги та стратегічних закупівель послуг через адаптацію міжнародних клінічних настанов та розробку національних клінічних протоколів, – зазначили у МОЗ.

У міністерстві стверджують, що для України стандартизація медичної допомоги через впровадження настанов із клінічної практики є пріоритетом.

З жовтня до лютого 2021 року ВООЗ проводила дослідження, щоб оцінити варіанти, які МОЗ має розглянути для реалізації процесу розробки національних клінічних настанов. За результатами аналізу, експерти зрозуміли, що є загальна підтримка перегляду клінічних настанов із переходом від простого перекладу до більш структурованого процесу системної адаптації настанов.

Також організація проаналізувала нормативно-правову базу та провела опитування представників основних установ, щоб зрозуміти їх думки щодо якісної реалізації національної системи клінічних досліджень.

У документі також є інформація про досвід ЄС щодо плану розробки настанов. У МОЗ додали, що вони мають амбіційний план оновлення за короткий час великої кількості клінічних протоколів для пріоритетних станів. Створення відповідної системи потребуватиме інвестицій.

У квітні МОЗ затвердило новий протокол лікування від коронавірусу. Так, пацієнтам, які мають підозру на Covid-19 чи мають легкий перебіг хвороби, заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою.