Вчені Каліфорнійського університету в США перевірили, як повідомлення щодо летальних випадків внаслідок зараження Covid-19 із часом втратили гостроту сприйняття, порівняно з початком пандемії. І як це вплинуло на поведінку людей в умовах епідеміологічного кризи, що триває.

На початку 2020 року, коли пандемія Covid-19 тільки розгорялася, люди намагалися неухильно виконувати всі запобіжні заходи: постійно мили руки, не виходили з дому, дотримувалися соціальної дистанції.

Але через 11 місяців суспільство почало ігнорувати попередження про потенційні небезпеки зараження коронавірусною інфекцією. Чим же загрожує подібна втрата пильності?

– Перш за все нам потрібно зрозуміти, як і чому страшні новини щодо здоров’я із часом втратили вплив, незважаючи на швидко зростаючу кількість померлих від Covid-19, – зазначила докторант із комунікацій і провідний автор статті Ханна Стівенс.

Дослідники вивчали реакцію та занепокоєння людей щодо новин про Covid-19 в одному із соціальних месенджерів. І дійшли до розуміння, що градус тривоги та емоційного співчуття з приводу смертей від Covid-19 помітно впав.

– Covid-19 залишив незгладимий слід в історії. Тож тепер варто подумати, що пішло не так, щоб ми могли краще спілкуватися під час майбутніх криз у галузі охорони здоров’я. І ​​навіть зараз, коли Дельта-варіант стає все більш поширеним, – говорить Стівенс.

Протягом 11 місяців команда використовувала комп’ютеризовану методологію для аналізу рівнів лінгвістичної тривожності у сотнях новинних статей про Covid-19 в месенджері. Потім вчені зіставили результати із кількістю загиблих від Covid-19 у Сполучених Штатах.

Дослідження показує необхідність глибше зрозуміти, як повторно привернути увагу громадськості і мотивувати її до дій в умовах триваючої надзвичайної ситуації, впевнені автори наукової роботи.

Вони глибоко переконані, що перевірка ефективності різних стратегій інформування щодо ризиків для здоров’я цілком може означати у подальшому різницю між життям та смертю.