Для входу в нічні клуби Англії та деякі інші заклади потрібно буде підтвердити введення двох доз вакцини проти Covid-19.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що з кінця вересня, щойно всі дорослі матимуть можливість отримати два щеплення, Covid-сертифікати стануть обов’язковими в Англії.

– До кінця вересня, коли всі люди старше 18 років матимуть шанс отримати подвійне щеплення, ми плануємо зробити повну вакцинацію умовою входу в нічні клуби та інші місця, де збирається великий натовп, – сказав він.

Це рішення він оголосив менше ніж через 18 годин після того, як майже всі карантинні обмеження були офіційно скасовані, що дозволило відкрити клуби і поклало край обов’язковим маскам та соціальному дистанціюванню.

Прем’єр-міністр висловив стурбованість з приводу постійного ризику, який становлять нічні клуби. В неділю тисячі гуляк були зафіксовані на танцях у клубах по всій країні, коли вони святкували День свободи.

Чи будуть виключення?

Так. Люди, які мають справжні медичні причини, чому вони не можуть зробити щеплення, не підлягатимуть цій схемі. Детальна інформація про те, хто буде включений до цього переліку, ще не опублікована.

Чому це робиться?

З кількох причин. Одна з них пов’язана із можливістю масового зараження Covid серед натовпу молодих, часто невакцинованих людей, стиснутих між собою у закритих приміщеннях.

Очікування до кінця вересня призначене для того, щоб всім, хто старший 18 років, зробили обидва щеплення, а додаткові два тижні необхідні, щоб у них з’явилися антитіла. Така політика також забезпечить потужний стимул для вакцинації молодих людей.

Що нового?

Наразі обов’язкові подвійні щеплення необхідні для багатьох міжнародних поїздок, як з погляду вимог в’їзду в інші країни, так і для уникнення карантину при поверненні з-за кордону.

Але це буде перший випадок, коли внутрішній Covid-сертифікат буде обов’язковим для доступу до певних закладів всередині країни. Чи будуть входити у перелік паби та інші заклади, наразі невідомо, але не виключено, що згодом увійдуть.

Введення внутрішніх Covid-сертифікатів дозволить працівникам важливих професій, таких як медичний персонал, уникати самоізоляції, якщо вони перебували в тісному контакті з кимось, хто мав позитивні результати на Covid.

Це стосуватиметься персоналу аеропортів, транспортників та людей, зайнятих постачанням їжі, води, електроенергії та ліків.

Латвія відкрила кордони для в’їзду туристів з України. Таке рішення було прийняте державною прикордонною службою країни відповідно до списку Центру контролю і профілактики захворювань. Зокрема, після прибуття до Латвії громадянам України необхідно надати Covid-сертифікати країн-членів Євросоюзу, або Швейцарії та Великобританії про повний курс вакцинації.