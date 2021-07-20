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Вікторія Яснопольська |

Європа почала процедуру оцінки французької Covid-вакцини Sanofi

коронавирус

Рішення Європейського агентства з лікарських засобів для людини ґрунтується на попередніх результатах лабораторних досліджень та перших клінічних випробуваннях на дорослих.

Європейське агентство з лікарських засобів для людини (CHMP) ініціювало процедуру оцінки вакцини проти Covid-19, розробленої міжнародною французькою фармацевтичною компанією Sanofi (до літа 2011 року Sanofi-Aventis).

Sanofi – одна з лідируючих світових фармацевтичних корпорацій світу із представництвами у більш ніж 100 країнах, зі штаб-квартирою в Парижі.

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Як стало відомо, рішення Європейського агентства з лікарських засобів для людини засноване на попередніх результатах лабораторних досліджень і перших клінічних дослідженнях на дорослих.

Неклінічні дані припускають, що вакцина здатна провокувати вироблення антитіл, що впливають на вірус Sars-CoV-2, який викликає Covid-19, і може допомогти захистити від інфекції.

Агентство оцінюватиме дані, щойно вони надходитимуть, аби вирішити, чи переважують вигоди нового препарату можливі ризики.

Джерело: la Repubblica

Фото: Depositphotos

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