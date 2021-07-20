Секс – важлива частина взаємин між партнерами. Це особливий зв’язок, здатний покращити фізичне та моральне самопочуття людини.

Інтимне життя з постійним партнером піднімає тонус всього організму і як профілактичний метод рекомендоване будь-якій здоровій людині.

Сексолог та гінеколог Марія Щербак розповіла Фактам ICTV про користь сексу для здоров’я та як на організм впливає його відсутність.

Що таке інтимні стосунки

Інтимні стосунки – це глибоко особисті та приховані від сторонніх очей стосунки між дуже близькими людьми. У звичайному сенсі інтимні стосунки – це насамперед секс. Але у загальному розумінні – це взаємини між людьми, які мають духовну близькість, схожі інтереси та секс.

Прагнення до інтимної близькості не має вікових обмежень. Сексуальна активність протягом життя — це сильний індикатор здорового старіння і життєздатності.

Як секс впливає на здоров’я

За словами сексолога, користь від сексу для здоров’я дуже велика як для жінок, так і для чоловіків.

– Але важливо завжди пам’ятати про безпечний секс, а також про почуття до людини. Тоді користь можна розцінювати як на фізичному, так і на психологічному рівні, – каже лікар.

Секс захищає жінку від фіброміоми матки, а чоловіка — від простатиту. Інтимні стосунки також здатні підвищувати імунітет. За словами лікаря, секс – це чудова профілактика серцево-судинних захворювань, адже під час близькості серцебиття поступово частішає, таким чином ми розмірено тренуємо серцевий м’яз. Також це тонізує судини, бо під час прелюдії судини розширюються, а після оргазму вони звужуються.

Таким чином кров циркулює швидше та насичується киснем. Це прискорює обмін речовин та покращує якість шкіри.

За словами лікаря, секс позитивно впливає на пам’ять та моторику.

– Якщо про психологічний стан, тоді це позбавлення від безсоння, поліпшення настрою завдяки гормонам – ендорфін, адреналін і кортизон, і загалом психологічної якості життя, – розповіла Щербак.

Інтимні стосунки також можуть покращувати самооцінку, адже під час регулярного сексу жінки відчувають себе бажаними та привабливими. А чоловіки – впевненими, повноцінними та без комплексів.

Чому важливо отримувати оргазм

– Оргазм важливий для отримання психологічної розрядки, а також для поліпшення міжособистісних взаємин у парі, – каже лікар.

Як відсутність сексу впливає на здоров’я

За словами сексолога, цілковита, добровільна відмова від інтиму може більше позначитися на психологічному здоров’ї людини. Це впливатиме на настрій та можливість жити повноцінним життям.

Тривала відсутність сексу шкодить репродуктивній функції. Наприклад, якщо чоловік довго не має близькості, у статевих органах починаються застійні процеси, що може призвести до безпліддя. Поступово кількість сперматозоїдів зменшуватиметься, через це зачати дитину в майбутньому буде складніше.

У жінок відсутність регулярного сексу може вплинути на прогестерон, який бере участь у зачатті.

– Найголовніше – це турбота про своє здоров’я фізичне, а саме запобігання і захист тіла від фізичного насильства. І це дуже важливо! – наголосила вона.

Лікар застерегла від сексуальних контактів з “першими зустрічними”. Адже незнайома людина може принизити або образити морально. Це може залишитися з людиною на все життя. Тому важливо сформувати психоемоційний захист.

Секс-іграшки для поліпшення здоров’я

Одні з найпопулярніших іграшок для здоров’я – це вагінальні кульки, тренажер Кегеля, масажер для простати, менструальні чаші й багаторазові тампони.

Значно покращити якість сексу можуть і лубриканти. Вони допомагають отримувати задоволення від сексу, а не терпіти сухість, біль і дискомфорт.

Детальніше про секс-іграшки для поліпшення здоров’я – читайте на Фактах ICTV.