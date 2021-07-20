Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Загрозливий тренд: у яких регіонах України високий рівень Covid-госпіталізацій

коронавірус

В Одеській області фіксується погіршення ситуації із коронавірусом. Фахівці відзначають зростання рівня госпіталізацій на 50%.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Нині з’являється стабільний тренд до зростання захворюваності. Це лише відбувається в Одеській області, де за останній тиждень рівень госпіталізацій зріс на 50%, – зазначив Юрій Ганиченко.

За його словами, на такі процеси потрібно починати реагувати вже зараз.

Крім того, як зазначив спікер, загалом в Україні тижнева кількість нових випадків і госпіталізацій почала зростати – до плюс 5%.

Читайте
Чекає більш загрозливий штам: інфекціоніст попередила про мутації Covid-19

Наразі середній рівень госпіталізації у країні – 6,9 на 100 тис. населення. Водночас в Одеській області він – 12,6, що удвічі більше.

У Сумській області рівень госпіталізацій також перебуває на високому рівні – 13,2. Однак цей показник залишається стабільним протягом досить тривалого часу, через це фахівці не класифікують його як локальний спалах коронавірусу в Україні.

Джерело: Київська школа економіки (KSE)

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка