В Одеській області фіксується погіршення ситуації із коронавірусом. Фахівці відзначають зростання рівня госпіталізацій на 50%.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Нині з’являється стабільний тренд до зростання захворюваності. Це лише відбувається в Одеській області, де за останній тиждень рівень госпіталізацій зріс на 50%, – зазначив Юрій Ганиченко.

За його словами, на такі процеси потрібно починати реагувати вже зараз.

Крім того, як зазначив спікер, загалом в Україні тижнева кількість нових випадків і госпіталізацій почала зростати – до плюс 5%.

Наразі середній рівень госпіталізації у країні – 6,9 на 100 тис. населення. Водночас в Одеській області він – 12,6, що удвічі більше.

У Сумській області рівень госпіталізацій також перебуває на високому рівні – 13,2. Однак цей показник залишається стабільним протягом досить тривалого часу, через це фахівці не класифікують його як локальний спалах коронавірусу в Україні.

Джерело: Київська школа економіки (KSE)