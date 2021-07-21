Україна домовилася про постачання 13 млн доз вакцини від коронавірусу, речовина має прибути до країни до кінця літа 2021 року.

Про це під час засідання уряду 21 липня 2021 року повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на постачання 13 млн доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих, – зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр закликав громадян активно робити щеплення від вірусу, захищаючи здоров’я – своє та близьких.

Також він нагадав про старт п’ятої хвилі вакцинації від коронавірусу в Україні, яка розпочалася 21 липня.

Це п’ятий і останній етап у межах національної кампанії з імунізації українців від Covid-19. Щеплення можуть отримати всі охочі українці старше 18 років, а також іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні, і люди, які подалися на статус біженця або вже отримали його.

Водночас в Україні поки не роблять щеплення дітям, хоча у деяких інших країнах цей процес уже активно триває. Також у деяких країнах вакцинують вагітних.