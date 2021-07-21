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Лариса Божко |

60% госпіталізованих з Covid-19 не були вакциновані – британський уряд

реанимация

Останніми днями у Великій Британії значно збільшилася кількість госпіталізацій з Covid-19.

Повідомляючи про це, головний науковий радник уряду, доктор Патрік Валанс помилково вказав, що 60% госпіталізованих – це люди, що отримали дві дози вакцини.

Але пізніше він у Twitter скорегував свої слова і визнав, що дані були помилковими. Насправді 60% госпіталізованих не були щеплені.

– Ось виправлення статистики, яку я дав на прес-конференції сьогодні, 19 липня, – опублікував він. – Близько 60% госпіталізацій від Covid – це люди не з двома дозами вакцини, а невакциновані.

Він також додав, що рівень госпіталізації може піднятися до 1 тис. на добу.

– Але показники повинні бути нижчими, ніж раніше, через вакцинацію, – зазначив він.

Він додав, що це не дивно, тому що вакцини не на 100% ефективні.

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За даними Bloomberg, у Великій Британії вакцинувалися 61,6% громадян, з них дві дози отримали 53,9%. А 19 липня в країні повністю скасували карантин. Тепер британцям дозволено ходити без масок і не дотримуватися соціальної дистанції.

Джерело: Sky News

Фото: Depositphotos

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