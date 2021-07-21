Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Акліматизація гартує дитячий організм – сімейний лікар

акклиматизация

Багато батьків впадають у відчай, коли після приїзду на відпочинок у дитини починають проявлятися ознаки нездужання: млявість, примхливість, невисока температура. Що таке акліматизація та скільки вона триває? Що робити у таких випадках – як полегшити акліматизацію і чи можна її попередити? Про все це Факти ICTV розпитали сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмилу Сердюк.

– Почнемо із того, що акліматизація – необов’язкове явище під час відпочинку. Із більшою часткою ймовірності вона проявиться, якщо дитина потрапить в інший кліматичний режим, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, від різкої зміни клімату, наприклад, коли з зими приїжджають у літо, страждають не тільки діти, а й дорослі. Однак малюки, із їхнім іще не сформованим імунітетом, сприймають вплив таких температурних перепадів набагато гостріше.

Як правило, у таких випадках лікарі рекомендують дати дитині відпочити після багатогодинного перельоту. А ближче до вечора першого дня – трохи погуляти із ним берегом моря або територією готелю.

Читайте
Дикі пляжі, комфортні готелі та смачна їжа: все про відпочинок у Кирилівці

Зрозуміло, що кожна дитина переносить акліматизаційний період по-різному. Одним достатньо 1-2 днів, щоб повністю обжитися у новому кліматі, іншим для цього потрібен мінімум тиждень.

Симптоми акліматизації у дітей:

  • незначне підвищення температури;
  • млявість;
  • помітне зниження активності;
  • нудота, іноді з блювотою.

У дорожній аптечці батьків обов’язково має бути жарознижувальний засіб, який знадобиться, якщо температура перевищить 38,5. Якщо у дитини є хронічні захворювання, треба бути готовими до їхнього загострення.

Проте, наголошує лікар загальної практики, не варто заздалегідь боятися акліматизації, тим більше – скасовувати з огляду на неї довгоочікуваний відпочинок. Турботливим татам і мамам потрібно знати, що у кінцевому підсумку акліматизація піде їхньому любому чаду лише на користь. Адже завдяки акліматизації організм дитини зміцнюється, загартовується, виробляє вміння адаптуватися до іншого клімату.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка