Багато батьків впадають у відчай, коли після приїзду на відпочинок у дитини починають проявлятися ознаки нездужання: млявість, примхливість, невисока температура. Що таке акліматизація та скільки вона триває? Що робити у таких випадках – як полегшити акліматизацію і чи можна її попередити? Про все це Факти ICTV розпитали сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмилу Сердюк.

– Почнемо із того, що акліматизація – необов’язкове явище під час відпочинку. Із більшою часткою ймовірності вона проявиться, якщо дитина потрапить в інший кліматичний режим, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, від різкої зміни клімату, наприклад, коли з зими приїжджають у літо, страждають не тільки діти, а й дорослі. Однак малюки, із їхнім іще не сформованим імунітетом, сприймають вплив таких температурних перепадів набагато гостріше.

Як правило, у таких випадках лікарі рекомендують дати дитині відпочити після багатогодинного перельоту. А ближче до вечора першого дня – трохи погуляти із ним берегом моря або територією готелю.

Зрозуміло, що кожна дитина переносить акліматизаційний період по-різному. Одним достатньо 1-2 днів, щоб повністю обжитися у новому кліматі, іншим для цього потрібен мінімум тиждень.

Симптоми акліматизації у дітей:

незначне підвищення температури;

млявість;

помітне зниження активності;

нудота, іноді з блювотою.

У дорожній аптечці батьків обов’язково має бути жарознижувальний засіб, який знадобиться, якщо температура перевищить 38,5. Якщо у дитини є хронічні захворювання, треба бути готовими до їхнього загострення.

Проте, наголошує лікар загальної практики, не варто заздалегідь боятися акліматизації, тим більше – скасовувати з огляду на неї довгоочікуваний відпочинок. Турботливим татам і мамам потрібно знати, що у кінцевому підсумку акліматизація піде їхньому любому чаду лише на користь. Адже завдяки акліматизації організм дитини зміцнюється, загартовується, виробляє вміння адаптуватися до іншого клімату.