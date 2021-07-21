Нове дослідження вчених Північно-Західного університету в США показало, що вживання кави і великої кількості овочів може забезпечити деякий захист від Covid-19.

На думку авторів, це перше дослідження з вивчення ролі конкретного раціону харчування в профілактиці Covid-19.

– Харчування людини впливає на імунітет. А імунна система відіграє ключову роль у сприйнятливості людини до інфекційних захворювань, включно з Covid-19, – переконана старший автор, доцент кафедри профілактичної медицини Мерилін Корнеліс.

Використовуючи дані Британського біобанку, дослідники вивчили зв’язок між дієтичною поведінкою в 2006-2010 роках та інфекціями Covid-19 в березні-грудні 2020 року, до того, як Covid-вакцини стали доступні.

Вчені зосередилися на: 1) факторах харчування, дані яких були доступні й раніше впливали на імунітет; 2) самооцінці споживання кави, чаю, овочів, фруктів, жирної риби, обробленого м’яса і червоного м’яса. Також було проаналізовано вплив грудного молока в ранньому віці.

Результати дослідження показали, що:

кілька чашок кави на день знижують ризик захворювання на Covid-19 приблизно на 10%;

на день знижують ризик захворювання на Covid-19 приблизно на 10%; споживання не менше 0,67 порції овочів на день (приготованих або сирих, за винятком картоплі) пов’язане з більш низьким ризиком зараження Covid-19;

на день (приготованих або сирих, за винятком картоплі) пов’язане з більш низьким ризиком зараження Covid-19; споживання обробленого м’яса всього лише 0,43 порції на день пов’язане з більш високим ризиком захворювання на Covid-19;

всього лише 0,43 порції на день пов’язане з більш високим ризиком захворювання на Covid-19; годування грудьми в дитинстві знижує ризик зараження Covid-19 на 10% порівняно з відсутністю грудного вигодовування.

Хоча дослідження показує, що дієта знижує ризик захворювання, Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) рекомендує саме вакцини як найбільш ефективний спосіб запобігти хворобі Covid-19, особливо тяжким формам та летальним випадкам.