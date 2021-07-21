Згідно з новим дослідженням Массачусетського технологічного інституту, якщо кожен медик у США використовуватиме нову маску N95 для кожного пацієнта протягом шести місяців, загальна кількість необхідних масок становитиме близько 7,4 млрд штук вартістю 6,4 млрд доларів США. Це 84 млн кілограмів відходів, що еквівалентно 252 літакам Boeing 747. Вражаюча статистика, чи не так?

З моменту початку пандемії Covid-19 маски для обличчя стали незамінним засобом індивідуального захисту для медичних працівників. Особливо великий попит мають одноразові маски N95 з вбудованим фільтром.

Американські вчені розрахували, що знезараження масок N95, щоб медичні працівники могли носити їх більше одного дня, зменшить витрати та екологічні відходи щонайменше на 75% порівняно з використанням нової маски під час кожної зустрічі з пацієнтом.

– Підходи, що включають аспекти багаторазового використання, забезпечують не тільки найбільшу економію витрат, а й значне скорочення відходів, – каже старший автор дослідження, доцент кафедри машинобудування Джованні Траверсе.

На ранніх етапах пандемії Covid-19 масок N95 не вистачало. У багатьох лікарнях медичні працівники були змушені носити одну маску протягом всього дня замість того, щоб переходити на нову для кожного пацієнта. Пізніше деякі лікарні почали використовувати системи стерилізації масок з використанням парів перекису водню. Це давало змогу носити одну маску протягом кількох днів.

Минулого року Траверсе і його колеги почали розробку багаторазової маски N95, зробленої із силіконової гуми і з фільтром N95, який можна або викинути, або стерилізувати після використання. Маска сконструйована таким чином, щоб її можна було стерилізувати нагріванням або відбілювачем і потім багаторазово використовувати.

За словами Траверсе, хоча вартість та вплив на навколишнє середовище є важливими факторами, які необхідно враховувати, ефективність масок повинна бути пріоритетом.

Хоч би що ми використовували, ми повинні бути впевнені, що це захистить нас та інших, переконаний учений.