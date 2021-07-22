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Вікторія Яснопольська |

Мікроби з давніх льодовиків допоможуть передбачити зміни клімату

ледник

Майже 15 тис. років світові льодовики зберігають безцінну інформацію, зокрема мікробіологічну, яка допомагає розкрити історію клімату і передбачити його зміни в майбутньому.

Мікроби з льодовиків сьогодні активно вивчають вчені. Вони стверджують, що процес цей ускладнюють фактори низької біомаси вихідного матеріалу і потенційного забруднення.

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Дослідники постійно розширюють перелік процедур відбору проб із використанням контрольованих експериментів зі штучним льодом. Вже вдалося адаптувати раніше встановлені підходи дослідження ДНК із низькою біомасою для вивчення вірусів, що зберігаються в льодовиках.

Експерименти з контрольованим відбором проб різко знизили кількість чужорідних організмів, включаючи бактерії, віруси та вільну ДНК, до фонового рівня.

Всі ці зусилля розширюють можливості відбору мікробіологічних проб і вірусів з льодовиків і є справжнім проривом у вірусні громади та їхні функції в середовищі древніх льодовиків.

Такі методи і набори даних потенційно можуть дозволити дослідникам почати залучати льодовикові мікроби й віруси у ланцюжок зв’язків із минулою і сьогоденною зміною клімату в географічно різних регіонах світу.

Джерело: BMC

Фото: Depositphotos

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