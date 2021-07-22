Майже 15 тис. років світові льодовики зберігають безцінну інформацію, зокрема мікробіологічну, яка допомагає розкрити історію клімату і передбачити його зміни в майбутньому.

Мікроби з льодовиків сьогодні активно вивчають вчені. Вони стверджують, що процес цей ускладнюють фактори низької біомаси вихідного матеріалу і потенційного забруднення.

Дослідники постійно розширюють перелік процедур відбору проб із використанням контрольованих експериментів зі штучним льодом. Вже вдалося адаптувати раніше встановлені підходи дослідження ДНК із низькою біомасою для вивчення вірусів, що зберігаються в льодовиках.

Експерименти з контрольованим відбором проб різко знизили кількість чужорідних організмів, включаючи бактерії, віруси та вільну ДНК, до фонового рівня.

Всі ці зусилля розширюють можливості відбору мікробіологічних проб і вірусів з льодовиків і є справжнім проривом у вірусні громади та їхні функції в середовищі древніх льодовиків.

Такі методи і набори даних потенційно можуть дозволити дослідникам почати залучати льодовикові мікроби й віруси у ланцюжок зв’язків із минулою і сьогоденною зміною клімату в географічно різних регіонах світу.

Джерело: BMC