У світі можуть з’явитися нові штами коронавірусу, які можуть бути небезпечнішими за варіант Дельта. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час виступу на 138 сесії Міжнародного олімпійського комітету.

За його словами, пандемію Covid-19 вдасться зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення.

– Чим більше поширення, тим більше варіантів Covid-19 з’явиться з потенціалом стати навіть небезпечнішими, ніж штам Дельта, який завдає стільки шкоди зараз. І чим більше варіантів, тим вище ймовірність, що один з них зможе ухилитися від вакцин і повернути нас в самий початок, – зазначив він.

Очільник ВООЗ стверджує, що пандемію можна взяти під контроль, якщо вакцини між країнами будуть розподілені рівноправно. Нині понад 3 млн доз вакцин вже використали у світі. Але 75% з них застосували лише у близько 10 країнах. А у країнах з низьким доходом лише 1% людей отримали щонайменше одну дозу.

До кінця 2021 року мають бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини наступного – щонайменше 70%. Якщо виконати це завдання, то можна побороти пандемію.

– Наша мета – глобальне відновлення. Ми можемо покласти край пандемії. Щоб виконати мету про вакцинацію 70% населення до вересня, нам буде потрібно 11 млрд вакцин. Тут необхідні термінові заходи, – додав він.

Гебреєсус нагадав, що ефективно контролювати спалахи коронавірусу можна завдяки раціональному тестуванню, відстежуванню контактів, запровадженню карантину та інше.

Він закликав людей носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, провітрювати приміщення та мити руки.

За прогнозами Національної академії наук України, найближчим часом на території України захворюваність Covid-19 може почати зростати вибуховими темпами.

Протягом декількох тижнів фіксується зростання основних показників – кількості позитивних ПЛР тестів, госпіталізованих українців й приросту нових хворих на 16,6%, 4,9% та 7,3% відповідно.

Джерело: IOC Media