Через спеку зростає ризик втрати свідомості чи погіршення стану здоров’я серед громадян. Водночас зле може стати на вулиці, через що людина може лежати непритомною.

У МОЗ озвучили рекомендації надання першої допомоги непритомним на вулиці.

У відомстві радять не бути байдужими та не проходити повз таких громадян. Але водночас варто дбати про власну безпеку: перед тим, як підходити близько, варто переконатися, чи немає загрози – агресивних знайомих потерпілого, тварин, небезпечних предметів поряд.

До потерпілого варто звернутися, якщо він не відповідає, треба перевірити його дихання.

– Поклавши руку на груди, спостерігайте за підйомом грудної клітини протягом 10 секунд. За цей час ви маєте побачити та відчути щонайменше два підйоми грудної клітини (вдихи), – рекомендують у МОЗ.

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Водночас не треба нахилятися до нього близько, адже існує ризик передання вірусної інфекції.

Якщо дихання фіксується, то треба перевернути непритомного на бік та викликати швидку (номер 103) або службу екстреної допомоги (номер 112).

У разі відсутності дихання треба провести серцево-легеневу реанімацію (СЛР).

– Для проведення закритого масажу серця оголіть грудну клітину, зафіксуйте руки у замок, розмістіть їх у центрі грудної клітини та розігніть руки у ліктьових суглобах. Робіть 30 натискань основою нижньої долоні на центр грудної клітини із частотою 100-120 натисків на хвилину (приблизно два натиски за одну секунду) на глибину 5-6 см. Обов’язково слідкуйте за тим, щоб грудна клітина розправлялась повністю після кожного вашого натискання, але водночас не відривайте руки від грудей постраждалого, – пояснюють у відомстві.

Водночас робити штучне дихання необов’язково.

Припинити СЛР можна, якщо потерпілий отямився, чи прибули медики.