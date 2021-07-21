Станом на 21 липня 2021 року у світі підтвердили понад 192,4 млн випадків коронавірусу, в Україні таких хворих 2 245 930. Загалом на планеті вірус забрав життя понад 4,1 млн людей, в Україні за час пандемії – 52 769 летальних випадків.

Коронавірус в Україні

Порівняно з початком тижня в Україні трішки погіршилася епідситуація. У країні виявили 655 нових випадків хвороби. Також зростання рівня госпіталізації фіксується в Одеській області.

Однак такі тенденції не дозволяють поки що говорити про спалах коронавірусу у країні.

– Госпіталізації і кількість виявлених випадків захворювання в Україні після трьох місяців падіння стабілізувалися. За останній тиждень кількість госпіталізацій показало зростання на 3%. Це означає, що захворюваність починає коливатися на рівні плато. Але такого зростання ще недостатньо для того, щоб говорити про національний спалах, – повідомили представники Київської школи економіки (KSE).

У країні з вірусом продовжують боротися за допомогою вакцинації. 21 липня стартував п’ятий і останній етап у національному плані імунізації населення від Covid-19.

Хто зможе зробити щеплення:

усі охочі українці старше 18 років;

іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні;

люди, які подалися на статус біженця або вже отримали його.

Коронавірус у світі

У світі епідситуація не така позитивна. У Франції розпочалася четверта хвиля коронавірусу, у країні переважає штам Дельта, повідомляє місцева влада.

Водночас у ВООЗ попереджають про поширення більш небезпечних штамів.

– Чим більше поширення, тим більше варіантів Covid-19 з’явиться з потенціалом стати навіть небезпечнішим, ніж штам Дельта, який завдає стільки шкоди наразі, – зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

В інших країнах світу з вірусом також борються за допомогою вакцинації, водночас імунізованим громадянам дозволяють не дотримуватися певних заходів. Однак це не стосується людей з ослабленим імунітетом.

Також в окремих державах переходять до імунізації нових категорій населення. Наприклад, у Данії щеплення дозволили робити вагітним жінкам.