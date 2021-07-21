В Україні з 21 липня стартував п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. Це останній етап у національному плані імунізації населення від Covid-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Хто може вакцинуватися

усі охочі українці, старші за 18 років;

іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні;

особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус.

Записатися на щеплення можна до найближчого пункту чи центру масової вакцинації. Усі контакти та адреси центрів можна знайти за посиланням або ж запитати за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

– Якщо ви працівник охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовий чи працівник державних органів влади, зверніться до вашого роботодавця, щоб він сконтактував із регіональним координатором, і вас вакцинували за місцем роботи. Або оберіть найближчий пункт чи центр вакцинації. Контакти регіональних координаторів можна отримати в Департаменті охорони здоров’я ОДА/КМДА, – зазначили у міністерстві.

Організовані колективи, у яких є понад 50 охочих вакцинуватися, можуть викликати мобільну бригаду за місцем роботи, скориставшись номером контакт-центру.

У МОЗ зазначили, що люди, які не можуть самостійно пересуватися, також можуть вакцинуватися. Для цього потрібно зателефонувати у контакт-центр або ж звернутися до сімейного лікаря, щоб мобільна бригада приїхала додому.

На п’ятому етапі українці, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть отримати щеплення від коронавірусу в окремих пунктах щеплення.

Також варто пам’ятати, що записуватися у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток Дія вже не потрібно, адже кожен охочий може записатися безпосередньо на саме щеплення.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, усі вакцини від коронавірусу, які використовує Україна, здатні запобігти тяжкому перебігу хвороби.

Вже позаду чотири етапи вакцинації від коронавірусу в Україні. На першому розраховували щепити 367 тис. людей, які мали високі ризики інфікування: лікарі, які безпосередньо мали причетність до Covid-хворих. Другий етап охоплював близько 2,2 млн людей. Вакцинувалися ті, хто мав високі ризики інфікування та всі, хто надає медичні послуги.

Під час третього етапу імунізуватися мали 7,2 млн людей з високим ризиком інфікування, ризиками ускладнень та люди, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави. Те саме і на четвертому етапі, але охоплення вже 11 млн.

На п’ятому етапі охоплення 13 млн людей. Він передбачає, що всі пріоритетні групи населення отримали щеплення, і зараз почнуть вакцинувати усіх громадян віком від 18 до 59 років.

Станом на 20 липня в Україні за весь час вакцинальної кампанії повністю отримала щеплення 1 501 291 особа.

Фото: КМДА