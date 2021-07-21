Хірурги з лікарні Університету Дюка нещодавно пересадили повне штучне серце (TAH) 39-річному чоловікові, у якого раптово виникла серцева недостатність. На відміну від звичайних штучних серцевих трансплантатів, TAH повністю імітує людське серце, забезпечуючи реципієнту більшу незалежність після операції, йдеться у прес-релізі університету.

Розроблений французькою компанією Carmat TAH складається із двох шлуночкових камер та чотирьох біологічних клапанів, завдяки чому протез не тільки нагадує людське серце, а й функціонує, як одне ціле.

Серцебиття створюється за допомогою виконавчої рідини, яку пацієнт носить у спеціальній сумці. А серце накачується мікронасосами у відповідь на потреби пацієнта, які визначаються датчиками і мікропроцесорами на самому серці. Два виходи з’єднують штучне серце із аортою, яка є головною артерією кровоносної системи, а також із легеневою артерією, яка насичує легені киснем.

Реципієнт зараз стабільний і перебуває під наглядом у лікарні. Його серце все ще підключене до консолі лікарняної допомоги (HCC), щоб можна було контролювати його роботу.

Надалі чоловікові доведеться носити із собою сумку вагою майже чотири кілограми, що складається із контролера та двох зарядних акумуляторних блоків, які працюють приблизно чотири години, перш ніж знадобиться підзарядка.

Пристрій вже було схвалено для використання в Європі. Але призначений він лише в якості моста для пацієнтів, у яких діагностовано термінальну стадію бівентрікулярної серцевої недостатності, і які, ймовірно, перенесуть трансплантацію серця в найближчі 180 днів.

Університет Дюка почав трансплантацію сердець від донорів, померлих від серцевої недостатності, але реанімував їх у пацієнтів-реципієнтів. Провівши більше 50 таких операцій тільки за 2021 рік, лікарня змогла скоротити середній час трансплантації серця до 82 днів.

Будучи однією з шести великих клінік у США, які надають послуги із пересадки серця, ця лікарня вже допомагає скоротити термін очікування і кількість смертей, які відбуваються під час очікування трансплантації серця.

Джерело: Interesting Engineering