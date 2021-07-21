В Україні уже не фіксується зниження рівня захворюваності на коронавірус, водночас за тиждень зріс рівень госпіталізацій, однак про спалах у країні поки що говорити зарано.

Про це повідомили представники Київської школи економіки (KSE).

– Госпіталізації та кількість виявлених випадків захворювання в Україні після трьох місяців падіння стабілізувалися. За останній тиждень кількість госпіталізацій показала зростання на 3%. Це означає, що захворюваність починає коливатися на рівні плато. Але такого зростання ще недостатньо для того, щоб говорити про національний спалах, – йдеться у повідомленні KSE.

Нині зайнятість ліжок для хворих на коронавірус залишається на найнижчому рівні за весь 2021 рік.

У країні зайняті лише 7% ліжок із киснем та 12% реанімаційних.

Якщо говорити про спалах захворюваності на коронавірус, то він фіксується лише в Одеській області. Там значно зріс рівень госпіталізацій за останній тиждень.

В інших регіонах країни ситуація відносно стабільна.

Джерело: Київська школа економіки (KSE)