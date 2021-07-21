Жоден з громадян не застрахований від вторинного утоплення, стану, коли після того, як людину врятували з води та надали їй першу допомогу, вона повертається додому та невдовзі помирає.

Таке трапляється через те, що у легенях людини залишається вода, через що виникає набряк органу. Особливо пильними треба бути батькам, які відпочивають з дітьми.

– Можна “відкачати” дитину, але частина води все одно залишається в легенях, і поступово вона викликає їхній набряк. Спочатку він не створює проблем організму, але через кілька годин або днів може призвести до смерті, – йдеться у повідомленні Всеукраїнської спілки парамедиків.

Щоб уникнути таких ускладень, фахівці рекомендують дотримуватися низки рекомендацій.

Як запобігти вторинному утопленню:

вчити дитину гарно плавати з ранніх років;

постійно спостерігати за дитиною, яка перебуває у воді, навіть якщо вона гарно плаває;

миттєво реагувати на дивну поведінку дитини у воді (наприклад, голова закинута назад, вона намагається втриматись на поверхні, очі відкриті, але погляд “скляний”);

маленьких дітей не відпускати далі, ніж довжина витягнутої руки;

під час погіршення стану з будь-яких причин одразу забрати дитину з води, самостійно оглянути її, за необхідності звернутися до лікаря.

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Водночас якщо малюк тонув, і йому надали першу допомогу, все одно треба бути пильним і реагувати на певні симптоми, з-поміж них:

ускладнене дихання;

нехарактерна для дитини втома;

дивна поведінка;

безперервний кашель;

дискомфорт у грудній клітині.

Фахівці рекомендують батькам дитини, яка тонула, все одно звертатися до лікаря. Додаткове обстеження спеціаліста не буде зайвим у такій ситуації.

Адже утоплення – не жарт. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 0,7% усіх випадків смертей у світі трапляються саме з цієї причини.

Щодо вторинного утоплення, то такі випадки також трапляються. Наприклад, у 2008 році у США 10-річний хлопчик помер вдома через кілька годин після повернення з басейну. Хлопчик прийшов додому, потім сказав мамі, що він дуже втомився. Жінка дозволила сину відпочити, а коли прийшла його провідати, побачила, що він помер уві сні.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків