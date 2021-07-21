У Чернігівській області 74-річний чоловік помер від ботулізму. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Постраждалий звернувся за медичною допомогою у стані середньої важкості на наступний день після вживання підозрілого продукту.

Його госпіталізували до інфекційного відділення районної лікарні. Але через тиждень лікування чоловік самовільно покинув лікарню. А через чотири дні його вже госпіталізували в обласну лікарню, де він через два дні помер.

За результатами епідрозслідування, ботулізм у чоловіка спровокувала кров’яна ковбаса домашнього приготування. Вона близько двох місяців зберігалася у домашньому холодильнику.

Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Найчастіше причиною ботулізму стають продукти домашнього консервування – м’ясо, риба, в’ялені, консервовані або копчені продукти.

Симптоми: порушення близького зору, сильно виражена сухість у роті, важко говорити, запаморочення, м’язова слабість, короткочасні ознаки ураження травної системи.

У разі виникнення симптомів ботулізму варто одразу звернутися за допомогою до лікаря. Детальніше про ботулізм та як його лікувати – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ