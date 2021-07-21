У Данії вагітним жінкам дозволили вакцинуватися від коронавірусу.

Управління охорони здоров’я рекомендує жінкам робити щеплення у другому або третьому триместрі.

Імунізуватися від вірусу вагітні зможуть за попереднім записом у лікаря.

Однак тим, хто лише планує завагітніти або ж проходить курс з лікування безпліддя, рекомендують зробити вакцинацію до настання вагітності.

Таке рішення влада країни ухвалила, вивчивши досвід інших європейських країн, зокрема Швеції та Нідерландів, де вже роблять щеплення від вірусу.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Першими щеплення зробили медикам, військовослужбовцям, правоохоронцям і працівникам освітньої сфери.

Пізніше почали вакцинувати доросле населення, а також дітей старшого віку, в окремих країнах уколи роблять вагітним жінкам.

В Україні цей процес розпочався наприкінці лютого 2021 року. З 21 липня стартував п’ятий етап кампанії. Він є останнім у національному плані імунізації населення від Covid-19.

Джерело: Politiken