У Франції запровадили систему Covid-перепусток через збільшення кількості нових випадків коронавірусу. Із 21 липня громадяни країни, які хочуть потрапити до театрів, музеїв та кінотеатрів, повинні мати деякі документи.

Йдеться про документ на підтвердження того, що людина вакцинувалася від Covid-19, або ж негативний тест. Очікується, що сьогодні представники уряду почнуть обговорювати, чи поширювати у серпні ці вимоги на вхід до кав’ярень, ресторанів та торговельних центрів.

Covid-перепустки набули чинності після того, як міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран повідомив про 18 тис. нових випадків коронавірусу протягом останньої доби.

За словами прем’єр-міністра Франції Жана Кастекса, у Франції в нинішню, четверту хвилю Covid-19 переважає поширення більш заразного штаму Дельта.

– Ми перебуваємо у четвертій хвилі. Штам Дельта переважає, він заразніший, – зазначив він.

Прем’єр-міністр додав, що з 18 тис. людей, у яких виявили хворобу, 96% не були вакциновані від Covid-19.

Нещодавно у Франції вандали розгромили два центри масової вакцинації від коронавірусу на тлі протестів проти запровадження більш жорстких карантинних обмежень. Інциденти сталися тоді, коли близько 100 тис. людей вийшли на демонстрацію проти жорстких карантинних заходів, запроваджених через стрімке поширення інфекції.

Джерело: BBC