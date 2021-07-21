У Києві з 22 по 25 липня в системі Helsi проводитиметься онлайн-запис на вакцинацію від Covid-19 препаратом Moderna. Щеплення можна буде зробити у центрі вакцинації, розташованому у Міжнародному виставковому центрі.

Отримати щеплення вакциною Spikevax від Moderna можуть усі бажаючі від 18 років. Але тільки за попереднім записом.

Щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer в МВЦ можуть отримати всі бажаючі кияни від 60 років. Також у центрі вакцинації доступна для всіх вакцина CoronaVac.

З 23 липня можна записатися на вакцинацію до будь-якого пункту щеплень на базі медичних закладів, незалежно від місця проживання, реєстрації або місця прийому сімейного лікаря.

У додатку Helsi будуть також доступні дані про записи – дата, час і номер бригади.

В Україні розпочався п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. У зв’язку із цим усім охочим отримати щеплення більше не потрібно записуватися через портал або додаток Дія.

Джерело: Helsi