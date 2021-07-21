В Україні від коронавірусу помирає більше людей, ніж від раку.

Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих із зазначенням причин.

Згідно з офіційною інформацією, у період з січня до травня 2021 року у країні померли 299 964 особи, з-поміж них від коронавірусу – 33 912 українців, від злоякісних новоутворень – 30 333 людини.

Водночас найчастішою причиною смерті українців з початку року були хвороби системи кровообігу, померли 185 828 осіб, серед них від ішемічної хвороби серця – 129 918 людей, від цереброваскулярних хвороб – 35 424.

У цей період інфекційні та паразитарні хвороби спровокували смерть 2 710 осіб. Туберкульоз забрав життя 1 264 громадян, СНІД – 983 українців.

Хвороби органів дихання викликали смерть 10 464 осіб, грип і пневмонія – 8 252 людей.

Від захворювань органів травлення померли 10 316 осіб.

З-поміж причин смерті українців були так звані зовнішні чинники, серед них – транспортні нещасні випадки, утоплення на водоймах, загибель під час пожежі, випадкове і алкогольне отруєння, самогубства і умисні вбивства.

Джерело: Держстат України