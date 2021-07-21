Вибуховими темпами: українців попередили про зростання захворюваності Covid-19

Найближчим часом на території України захворюваність коронавірусом може почати зростати вибуховими темпами.

Таку думку висловили Національної академії наук України, посилаючись на оперативні епідемічні дані.

– На сьогоднішній день значного збільшення кількості хворих не спостерігається в жодній з областей країни, проте ймовірність подібного розвитку подій дуже висока, – вважають вчені.

В НАН наголосили, що протягом декількох тижнів фіксується зростання основних показників – кількості позитивних ПЛР тестів, госпіталізованих українців й приросту нових хворих на 16,6%, 4,9% та 7,3% відповідно.

Вчені попередили, що у випадку, якщо не буде вжито необхідних заходів – епідемічні показники можуть наблизитися до країн, де поширений штам Дельта.

Джерело: прес-служба Національної академії наук України