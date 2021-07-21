В Україні протягом липня від укусів змій постраждали 18 людей, а з початку року – 48. Серед постраждалих 16 дітей до 17 років і 19 жінок.

Через власну необачність та нерозважливість люди стають жертвами отруєних змій. Проте у коментарі Фактам ICTV експерти з Міністерства охорони здоров’я стверджують, що ці тварини у переважно не становлять смертельної загрози для життя людини.

– Укуси українських гадюк не смертельні для дорослої здорової людини, але їх можуть важко переносити літні люди та діти. Крім цього, є ризик розвитку сильної алергічної реакції, тому в будь-якому випадку потрібна своєчасна медична допомога та термінова госпіталізація, – зазначили у МОЗ.

Які змії водяться в Україні

У природі відомо понад 230 видів отруйних змій, а три із них трапляються на території України та належать до гадюкових змій. Вони мають відносно товсте і коротке тіло, вертикальну зіницю ока, голову, що досить чітко відмежована від тулуба, хоч і не має трикутної форми, як у більшості тропічних видів гадюк.

В Україні водяться:

гадюка звичайна (Vipera (Pelias) berus);

гадюка Нікольського (лісостепова) (Vipera (Pelias));

гадюка степова (Vipera (Pelias) renardi).

Чи є протиотрута в Україні

У МОЗ пояснили, що спеціалізованих комерційних антитоксинів проти отрути цих трьох видів змій не існує. Адже укуси цих гадюк не вважаються смертельними. Через це у бюджеті міністерства на 2021 рік не передбачалися кошти на їх закупівлю.

Лікування людини після укусу

В разі укусу змії потрібно якнайшвидше звернутись за медичною допомогою. Для цього потрібно зателефонувати за номером 103 або ж самостійно відвести постраждалу людину до спеціаліста. Лише лікар зможе надати необхідну медичну допомогу та застосувати за необхідності протиотруту.

– Введення антитоксину (переважно від близьких до українських видів) через ризик серйозних реакцій організму можуть призначати лише у найважчих випадках, – кажуть у МОЗ.

Людину, яка отримала укус змії, лікують служба екстреної медичної допомоги та спеціалісти лікувальних закладів охорони здоров’я відповідно до клінічного протоколу надання медичної допомоги МКХ-10: Т63 Токсична дія, спричинена контактом з отруйними тваринами, протоколів надання медичної допомоги при гострих отруєннях та Формулярного довідника із використання лікарських засобів для надання невідкладної допомоги при гострих отруєннях.

Що робити під час укусу змії

У разі, якщо вас вкусила змія у кінцівку, зафіксуйте її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці). За можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину. Продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов’язку.

У МОЗ зазначили, що у жодному разі не потрібно:

розрізати рану;

всмоктувати отруту;

припікати рану;

накладати джгут;

давати постраждалому джгут.

Детальніше про першу допомогу під час укусу змії – читайте на Фактах ICTV.