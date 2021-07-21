Коронавірус в Україні 21 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 21 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 245 930 випадків коронавірусу, а за добу – 655. З-поміж них – 37 дітей та 18 медпрацівників.
Загалом в Україні від вірусу померло 52 769 осіб, за день – 13 людей. До лікарень з Covid-19 потрапили 508 пацієнтів.
Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 182 502 українцям, за добу – 577.
За весь час пандемії Covid-19 в Україні здійснили 11 200 678 ПЛР-тестувань, а за останню добу – 18 151 тестування.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
- м. Київ – 232 випадки;
- Вінницька область – 12 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 39 випадків;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 10 випадків;
- Запорізька область – 31 випадок;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 13 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 14 випадків;
- Одеська область – 59 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 17 випадків;
- Тернопільська область – 9 випадків;
- Харківська область – 41 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 14 випадків;
- Черкаська область – 12 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
Вакцинація в Україні
За добу, 20 липня, в Україні щеплення зробили 100 003 людям. Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали одну дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 501 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 279 666 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 20 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 245 275 випадків вірусу, за добу – 598.