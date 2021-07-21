Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

За добу в Україні підтвердили 655 нових випадків Covid-19

За добу в Україні підтвердили 655 нових випадків Covid-19

Станом на 21 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 245 930 випадків коронавірусу, а за добу – 655. З-поміж них – 37 дітей та 18 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 52 769 осіб, за день – 13 людей. До лікарень з Covid-19 потрапили 508 пацієнтів.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 182 502 українцям, за добу – 577.

За весь час пандемії Covid-19 в Україні здійснили 11 200 678 ПЛР-тестувань, а за останню добу – 18 151 тестування.

Коронавірус в Україні 21 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

  • м. Київ – 232 випадки;
  • Вінницька область – 12 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 27 випадків;
  • Донецька область – 39 випадків;
  • Житомирська область – 10 випадків;
  • Закарпатська область – 10 випадків;
  • Запорізька область – 31 випадок;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 13 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 24 випадки;
  • Миколаївська область – 14 випадків;
  • Одеська область – 59 випадків;
  • Полтавська область – 10 випадків;
  • Рівненська область – 4 випадки;
  • Сумська область – 17 випадків;
  • Тернопільська область – 9 випадків;
  • Харківська область – 41 випадок;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 14 випадків;
  • Черкаська область – 12 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

Вакцинація в Україні

За добу, 20 липня, в Україні щеплення зробили 100 003 людям. Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали одну дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 501 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 279 666 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі  статистикою коронавірусу в Україні станом на 20 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 245 275  випадків вірусу, за добу – 598.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка