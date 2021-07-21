Коронавірус в Україні 21 липня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 21 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 245 930 випадків коронавірусу, а за добу – 655. З-поміж них – 37 дітей та 18 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 52 769 осіб, за день – 13 людей. До лікарень з Covid-19 потрапили 508 пацієнтів.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 182 502 українцям, за добу – 577.

За весь час пандемії Covid-19 в Україні здійснили 11 200 678 ПЛР-тестувань, а за останню добу – 18 151 тестування.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

м. Київ – 232 випадки;

Вінницька область – 12 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 39 випадків;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 31 випадок;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 13 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 14 випадків;

Одеська область – 59 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 12 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

Вакцинація в Україні

За добу, 20 липня, в Україні щеплення зробили 100 003 людям. Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали одну дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 501 291 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 279 666 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 20 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 245 275 випадків вірусу, за добу – 598.