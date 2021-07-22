Загальноприйняту рекомендацію тримати спину прямо під час присідання зі штангою або іншою вагою, щоб уникнути болю в спині, взяли під сумнів у новому дослідженні вчені Університету Кертіна в Австралії.

Під час наукового експерименту велося спостереження за людьми, які регулярно виконували мануальні вправи протягом більше п’яти років. Було виявлено, що ті, хто відчував біль у попереку, із більшою ймовірністю використовували рекомендовану техніку присідання та утримання спини прямо. У той час як ті, у кого не було болю в спині, були схильні не дотримуватися класичних рад.

– Ми виявили, що ті, хто страждає болями у попереку, із більшою ймовірністю будуть робити вправи з менш зігнутим попереком і більш схожою на присідання технікою, – зазначив провідний науковий співробітник Університету Нік Сарачені.

Він пояснив, що під час дослідження учасники повинні були виконати 100 підйомів, використовуючи два бокси із різною вагою, а вчені спостерігали та вимірювали їхні дії.

На думку дослідників, універсального підходу, аби запобігти болю в попереку, пов’язаного із підійманням тягарів, не існує. Швидше знадобиться більш індивідуальний підхід, який може стати предметом майбутніх досліджень.

Поширені припущення про те, що люди, які відчувають біль у попереку, підіймаючи тягар, роблять це нібито неправильно, не були підтверджені дослідженням. І це викликає запитання до поточних рекомендацій щодо безпечного підіймання тягарів, відзначають автори наукового проекту.