Через пандемію коронавірусу у світі знизився рівень охоплення плановою вакцинацією з-поміж дітей, не є винятком і Україні. Протягом 2020 року у країні зробили значно меншу кількість щеплень, ніж зазвичай, а у деяких регіонах число взагалі катастрофічно мале.

Про це повідомив очільник парламентского Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Минулого року охоплення плановим щепленням населення досягло 80%. Проте для повноцінного захисту та досягнення колективного імунітету, як зазначає ВООЗ, потрібно досягти рівня 95%, – зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, лише відсоток профілактики гемофільної інфекції та гепатиту В серед дітей першого року життя наближається до планового показника. А, наприклад, рівень охоплення вакцинацією БЦЖ складає в Україні близько 30%, що неприпустимо мало.

– Показники з охоплення другим щепленням БЦЖ у Тернопільській області – 5%, Волинській – 6%, Івано-Франківській – 7,2%, Херсонській – 7,1%, – додає очільник.

Низький рівень охоплення вакцинацією і третьою дозою вакцини від дифтерії, кашлюка та правця дітей до року. Зокрема, у Одеській області це показник – 25%, у Закарпатській – 23%, у Вінницькій – 24,8%.

Загалом на території країни щеплення третьою дозою вакцини від дифтерії та правцю на рівні 30,88%.

У країні треба збільшувати кількість вакцинованих, аби уникнути смертей громадян від хвороб, з якими світ давно бореться за допомогою вакцини.

За інформацією ВООЗ, протягом 2020 року 23 млн дітей у світі не отримали основні вакцини. Це загрожує спалахами захворювань.

В Україні профілактичні планові щеплення роблять проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Триває і вакцинація від коронавірусу.

Джерело: Михайло Радуцький