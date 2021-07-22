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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Covid-щеплення для усіх дітей 12+ в Україні – коли це буде можливо

Коронавірус

У МОЗ України розповіли, коли діти без супутніх патологій та певних соціальних обставин зможуть отримати щеплення від коронавірусу.

Імунізація цієї групи населення передбачена загальним планом вакцинації у країні.

– Можливість вакцинації дітей без супутніх патологій віком понад 12 років буде розглянута тоді, коли будуть досягнуті високі рівні охоплення двома дозами серед дорослого населення та у пріоритетних групах, – повідомили у відомстві Фактам ICTV.

Нині кампанія у країні триває відповідно до дорожньої карти щеплення.

Пріоритет на 1-4 етапах вакцинації надавався винятково групам ризику, а з 21 липня 2021 року щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

– Пріоритет для груп ризику все одно буде зберігатися, оскільки деякі з них робитимуть щеплення паралельно, – додали у МОЗ.

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Водночас діти від 12 років із супутніми патологіями матимуть пріоритет в отриманні щеплення. Їм робитимуть укол вакциною Comirnaty за рекомендацією лікаря. Обов’язковою вакцинація від коронавірусу для українських дітей з цієї групи не буде.

Фото: Depositphotos

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