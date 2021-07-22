Станом на 22 липня 2021 року у світі не поліпшується епідситуація, на планеті підтвердили вже понад 193 млн випадків коронавірусу, в Україні їхня кількість – 2 246 656. Водночас загалом вірус забрав життя понад 4,1 млн людей, в Україні – 52 790 осіб.

Коронавірус в Україні

З початку тижня в Україні постійно погіршується ситуація з коронавірусом, у країні збільшується добовий приріст хворих, у четвер їхнє число – 726.

Також у Києві зафіксували випадки зараження більш небезпечним штамом Дельта, тестування підтвердило вірус у шістьох осіб.

Щоб запобігти погіршенню епідситуації, в Україні активно проводять процес імунізації громадян. Також у МОЗ готуються вакцинувати дітей від 12 років. Підліткам з супутніми захворюваннями розпочнуть робити уколи після затвердження рекомендацій Національною технічною групою експертів з питань імунопрофілактики.

Вакцинація відбуватиметься за відповідним рішенням лікаря. Направлення на щеплення дитини видаватиме фахівець на підставі медичного висновку лікаря педіатра про наявність супутньої патології. Водночас обов’язково не має бути протипоказань до щеплення.

Коронавірус у світі

У Росії виявили небезпечний бразильський штам коронавірусу Гамма. Він також здатний значно погіршувати епідситуацію.

Спалах захворюваності спостерігається і в сусідній Білорусі, там за добу виявили 1 069 нових випадків хвороби, майже на 10% більше, ніж днем ​​раніше.

Через мутації вірусу громадян закликають активно вакцинуватися. З такою заявою виступили органи охорони здоров’я США, а президент Джо Байден підкреслив, що країна має досить вакцин від інфекції.

У світі також продовжують розробляти інші препарати для боротьби з вірусом. Зокрема, в Ізраїлі хочуть вперше провести випробування пероральної вакцини. Компанія Oravax Medical готується розпочати їх.