Вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer та AstraZeneca ефективні від штаму Дельта, так само як і проти розповсюдженого раніше варіанту Альфа.

Дослідження на цю тему опублікували в New England Journal of Medicine. Науковці з’ясували, що ефективність вакцини Pfizer (BNT162b2) від штаму коронавірусу Дельта після введення обох доз становить 88,0%. А від варіанту Альфа цей препарат від Covid-19 захищає на 93,7%.

Водночас повна вакцинація препаратом AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19) захищає організм від штаму Дельта на 67%. А от проти варіанту Альфа вакцина ефективна на 74,5%.

– Ми помітили лише незначні розбіжності в ефективності вакцин щодо штаму Дельта у порівнянні з варіантом Альфа після отримання двох доз вакцин, – зазначили науковці.

Також вони з’ясували, що різниця ефективності проти штаму Дельта після введення лише однієї дози цих препаратів, є більшою. Одна доза вакцини AstraZeneca становить 30%, а одна доза Pfizer – 36%. Тобто введення однієї дози препарату недостатньо для високого захисту від Covid-19.

Очільник комісії з біобезпеки й біозахисту РНБО Сергій Комісаренко раніше зазначав, що майже всі вакцини від коронавірусу, зокрема ті, які нині використовуються в Україні, можна вважати ефективними проти індійського варіанту (Дельта).

Варіант Дельта відрізняється від “дикого” коронавірусу 13 мутаціями, але все одно вакцини працюватимуть проти нього. У майбутньому науковці оптимізуватимуть свої препарати. Найлегше це зробити виробникам м-РНК вакцин – Pfizer та Moderna.

Джерело: New England Journal of Medicine