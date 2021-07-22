Ефективність вакцини Janssen проти штаму Дельта удвічі нижча – дослідження

Дослідження, проведене командою науковців Нью-Йоркського університету, засвідчило, що одноразова вакцина Johnson & Johnson (Janssen) набагато менш ефективна у запобіганні варіанту коронавірусу Дельта та інших мутованих форм Covid-19.

Вчені дійшли висновку, що це є тривожною ситуацією, оскільки на варіант Дельта тепер припадають майже всі випадки Covid-19 у США. Також цей штам витісняє інші варіанти у світі.

Дослідження ґрунтувалося на зразках крові, взятих у людей, які отримали три вакцини проти коронавірусу, схвалені для використання у США.

Так, ефективність вакцини Johnson & Johnson становить близько 33%, тоді як більш ранні випробування свідчили, що препарат ефективний на 66-67% проти попередніх штамів коронавірусу.

Автори дослідження припустили, що вакцинованим Johnson & Johnson можуть знадобитися уколи-прискорювачі для кращого захисту від варіанту Дельта, але зараз МОЗ США не рекомендує вводити такі уколи.

Зазначимо, штам Дельта в Україні виявили у чотирьох пацієнтів. Він вважається небезпечнішим через швидке поширення і здатність сильно вражати хворих.

За даними ВООЗ, цьому штаму можуть протидіяти все затверджені вакцини. Детальніше про індійський штам коронавірусу Дельта читайте в матеріалі.

Вакцина Janssen від Johnson & Johnson дозволена ВООЗ і зареєстрована в Україні, але поки що контрактів із цією компанією влада України не підписувала.