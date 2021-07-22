В Ізраїлі хочуть вперше провести випробування пероральної (вживання ліків шляхом проковтування) вакцини проти коронавірусу. Компанія Oravax Medical готується розпочати такі клінічні дослідження.

Наразі її представники очікують дозволу від Міністерства охорони здоров’я країни, він має бути виданим протягом найближчих декількох тижнів.

Компанія вже завершила виробництво першої партії препарату.

Планується, що випробування пройдуть не лише в Ізраїлі, але й в інших державах.

Розробка пероральної вакцини від коронавірусу розпочалася у березні 2021 року. Розробники сподіваються, що речовина буде стійкішою до нових, більш небезпечних штамів коронавірусу. До речі, у доклінічних дослідженнях її тестують проти різних штамів, зокрема і проти Дельти.

Водночас у світі триває вакцинація від коронавірусу вже розробленими речовинами. Процес відбувається у різних країнах нерівномірно, одним вдалося зробити щеплення більшій частині населення, в інших державах відсоток імунізованих низький.

Недостатня кількість вакцинованих поки що і в Україні.

Джерело: The Jerusalem Post