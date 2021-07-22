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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Кількість зростає: за добу в Україні зафіксували 726 нових випадків Covid-19

коронавірус

Станом на 22 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 246 656 випадків коронавірусу, а за добу – 726. З-поміж них – 54 дитини та 22 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померло 52 790 осіб, за день – 21 людина. До лікарень з Covid-19 потрапили 402 пацієнти.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 183 003 українцям, за добу – 501.

За весь час пандемії Covid-19 в Україні здійснили 11 221 402 ПЛР-тестування, а за останню добу – 20 724 тестування.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

  • м. Київ – 246 випадків;
  • Вінницька область – 22 випадки;
  • Волинська область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 13 випадків;
  • Донецька область – 44 випадки;
  • Житомирська область – 11 випадків;
  • Закарпатська область – 9 випадків;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 14 випадків;
  • Київська область – 9 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 31 випадок;
  • Львівська область – 24 випадки;
  • Миколаївська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 42 випадки;
  • Полтавська область – 26 випадків;
  • Рівненська область – 5 випадків;
  • Сумська область – 37 випадків;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 41 випадок;
  • Херсонська область – 35 випадків;
  • Хмельницька область – 9 випадків;
  • Черкаська область – 23 випадки;
  • Чернівецька область – 7 випадків;
  • Чернігівська область – 15 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 21 липня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 120 090 людей. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані – 54 568 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 399 756 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 21 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 245 930 випадків вірусу, за добу – 655.

 

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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