Станом на 22 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 246 656 випадків коронавірусу, а за добу – 726. З-поміж них – 54 дитини та 22 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померло 52 790 осіб, за день – 21 людина. До лікарень з Covid-19 потрапили 402 пацієнти.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 183 003 українцям, за добу – 501.

За весь час пандемії Covid-19 в Україні здійснили 11 221 402 ПЛР-тестування, а за останню добу – 20 724 тестування.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

м. Київ – 246 випадків;

Вінницька область – 22 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 13 випадків;

Донецька область – 44 випадки;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 9 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 42 випадки;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 9 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 21 липня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 120 090 людей. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані – 54 568 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 399 756 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 21 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 245 930 випадків вірусу, за добу – 655.