Станом на 22 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 246 656 випадків коронавірусу, а за добу – 726. З-поміж них – 54 дитини та 22 медпрацівники.
Загалом в Україні від вірусу померло 52 790 осіб, за день – 21 людина. До лікарень з Covid-19 потрапили 402 пацієнти.
Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 183 003 українцям, за добу – 501.
За весь час пандемії Covid-19 в Україні здійснили 11 221 402 ПЛР-тестування, а за останню добу – 20 724 тестування.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
- м. Київ – 246 випадків;
- Вінницька область – 22 випадки;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 13 випадків;
- Донецька область – 44 випадки;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 9 випадків;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 14 випадків;
- Київська область – 9 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 31 випадок;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 19 випадків;
- Одеська область – 42 випадки;
- Полтавська область – 26 випадків;
- Рівненська область – 5 випадків;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 41 випадок;
- Херсонська область – 35 випадків;
- Хмельницька область – 9 випадків;
- Черкаська область – 23 випадки;
- Чернівецька область – 7 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
Вакцинація в Україні
За добу, 21 липня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 120 090 людей. Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані – 54 568 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 4 399 756 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 21 липня 2021 року, у країні підтвердили 2 245 930 випадків вірусу, за добу – 655.