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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

Ситуація стабільна: у Києві за добу зафіксували 246 випадків Covid-19

коронавірус

Київ серед регіонів України лідирує за темпами поширення Covid-19. Станом на 22 липня за добу у столиці зафіксували 246 нових випадків коронавірусу.

За добу у місті вдалося одужати 201 людині, а за весь час – 208 150. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, померло дві людини, а загалом – 5 224.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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